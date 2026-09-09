Следы динозавра Фото иллюстративное / © Pixabay

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В Бразилии во время строительных работ обнаружили останки ранее неизвестного вида гигантского динозавра. Окаменелости более 120 млн. лет пролежали примерно на восьмиметровой глубине под площадкой, где строят автомобильно-железнодорожный терминал.

Об этом говорится в dailygalaxy.

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Находку сделали вблизи города Давинополис в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. Первоначально специалисты предполагали, что кости могли принадлежать крупным доисторическим млекопитающим. Однако глубина, на которой их нашли, указывала на гораздо более древнее происхождение.

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«Учитывая глубину около восьми метров, я понял, что находка гораздо более древняя», — рассказал исследователь Эльвер Майер.

Наиболее поразительной находкой стала бедренная кость длиной около 1,5 метра. Дальнейшие исследования показали, что останки принадлежат неизвестному ранее более длинному динозавру, который получил название Dasosaurus tocantinensis.

По оценкам ученых, животное жило около 120 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде, и могло достигать примерно 20 метров в длину. Это самый большой динозавр, известный сегодня с территории штата Мараньян.

Родственник из Европы

Исследователи обнаружили не только огромную бедренную кость, но и позвонки хвоста, ребра, кости конечностей и стопы. Благодаря относительно хорошо сохранившемуся скелету ученые смогли установить место нового вида на эволюционном дереве.

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Результаты исследования, опубликованного в Journal of Systematic Palaeontology, свидетельствуют, что ближайшим известным родственником бразильского динозавра был Garumbatitan morellensis, останки которого ранее были обнаружены в Испании.

Анализ позволил предположить, что общая эволюционная ветвь этих динозавров могла иметь европейское происхождение. Впоследствии предки бразильского вида, вероятно, распространились в Южную Америку через территорию Северной Африки.

Это могло произойти примерно 140-120 млн лет назад, когда современные континенты еще не были окончательно разделены океанами, а между Европой, Африкой и Южной Америкой существовали возможные пути распространения животных.

В то же время ученые отмечают: речь идет не о прямом доказательстве конкретной миграции динозавров, а о реконструкции, сделанной на основе эволюционных связей, мест выявления окаменелостей и биогеографического анализа.

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Под стройплощадкой могут оставаться новые кости

Палеонтологи предполагают, что под строительной площадкой могут храниться и другие остатки того же животного. Исследователь из Университета Сан-Паулу Макс Лангер назвал находку относительно полным образцом и отметил, что раскопки могут принести новые открытия.

Новый вид относится к обширной группе завроподов — гигантских травоядных динозавров с длинными шеями. В то же время, Dasosaurus tocantinensis не был титанозавром, хотя принадлежал к более широкой эволюционной ветви, тесно связанной с группой, в которую впоследствии вошли эти гигантские животные.

Название нового вида также связано с местом открытия. Daso отсылает к лесному ландшафту штата Мараньян, а tocantinensis — к реке Токантинс, вблизи которой нашли окаменелости.

Выявить динозавра удалось именно благодаря строительству. При реализации проекта законодательство требовало археологического мониторинга земляных работ, что позволило специалистам заметить кости, которые иначе могли бы оставаться скрытыми под землей еще неизвестно сколько времени.

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