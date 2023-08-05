Ученые раскопали существо возрастом 500 млн лет, похожее на червя из "Дюны"

Ученые обнаружили новый вид морского червя с удивительно сложным набором звездообразных щетинок, который ранее был принят за окаменевшую форму загадочного минерала.

Об этом пишет New Atlas.

По словам исследователей из Университета Канзаса, окаменелость была обнаружена в сланцевом лагерштетте Спес — местности, охватывающей северо-восток Юты и юго-восток Айдахо. Эта местность считается настоящей сокровищницей кембрийских трилобитов и мякотевших окаменелостей.

Как отметила соавтор исследования Рианноны ЛаВин, палеонтологиня из Канзасского университета, полное имя древнего морского червя звучит как Shaihuludia shurikeni.

По словам Лавина, именно она раскопала один из этих кусков камня и сразу поняла, что ей попалось "что-то нетипичное". Первое, на что обратили внимание исследователи – радиальные лезвия, похожие на звезды или цветы. Затем палеонтолог показала образец ведущему автору исследования Джулиану Киммингу.

Затем ученые вместе с коллегами из Университета Миссури осуществили электронную микроскопию и энергодисперсионную рентгеновскую спектрометрию. В результате они смогли подтвердить, что ископаемое действительно было биологическим, а не минеральным. Но, что еще удивительнее — она оказалась невиданным раньше червем. Авторы исследования отмечают, что это достаточно неожиданное открытие этого региона.

Новый образец особенно интересен тем, что владеет удивительными щетинками, что делает этого кольчатого червя уникальным среди кембрийских родственников.

Недавно открытый вид принадлежал ангелиду. Он получил название Shaihuludia shurikeni в честь вымышленных песчаных червей "Шай-Хулуд" с планеты Арракис в романах "Дюна" Фрэнка Герберта, по которому сняли известный фильм.

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