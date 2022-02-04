Ученые раскопали таинственный скелет лошади без головы на средневековом кладбище

Археологи хотят продолжить раскопки.

В городе Книтлинген, расположенном в земле Баден-Вюртемберг в Германии, на средневековом кладбище археологи обнаружили могилу со скелетами человека и коня без головы. Приблизительный возраст захоронения – 1400 лет.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Также читайте 30 мумий: в Египте археологи нашли скрытую семейную усыпальницу

Члены семьи всадника хотели показать его богатство и статус, а потому похоронили вместе с конем, считают археологи. Но почему животное было без головы?

"Пока у нас нет точного ответа на этот вопрос. Возможно, лошадь обезглавлена потому, что это была часть похоронной церемонии. И, скорее всего, лошадь разместили рядом с владельцем, чтобы он могла использовать ее в потусторонней жизни. Но голову лошади мы пока что не нашли", — сказал Фольке Даммингер.

По словам Даммингера, археологи более тщательно изучат могилу с обезглавленным конем. Они хотят провести анализ костей и зубов всадника, чтобы выяснить, сколько ему было лет, чем он болел и от чего умер, а самое главное, когда именно.

Также в планах ученых - провести раскопки и другие захоронения, которые находятся в этом городе периода раннего Средневековья.

Новости мира: китайские археологи нашли кусок позвоночника динозавра

Ранее сообщалось, что ученые наконец-то выяснили: зебры на самом деле черные, с белыми полосами.

Читайте также: