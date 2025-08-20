Ученые раскрыли, чьими силами действительно построили Стоунхендж

Древний коровий зуб раскрывает одну из тайн Стоунстоэнджа. / © Pexels

Остаток челюсти коровы, найденный у входа в Стоунхендж, может быть ключом к разгадке одной из самых больших загадок неолита: как огромные камни были доставлены из Уэльса в 125 милях. Анализ зуба животного показал, что оно родилось в Уэльсе, что подтверждает теорию об использовании коров в качестве вьючных животных для перевозки мегалитов.

Об этом пишет The Guardian.

Результаты исследований

Исследователи из Британской геологической службы, Университета Кардиффа и Университетского колледжа Лондона проанализировали изотопы свинца в зубе. Эти изотопы указывают на происхождение животного из района с палеозойскими породами, характерными для Уэльса. В частности, для холмов Пресели — источники «голубых камней» Стоунхенджа.

Профессор Джейн Эванс отметила, что находка свидетельствует о том, что животное паслось в Уэльсе в раннем возрасте, прежде чем переместилось к равнине Солсбери. Это вызывает предположение, что она могла быть частью транспортировавшей камни группы.

Роль животного и его значение

Хотя ранее не было прямых доказательств использования крупного рогатого скота в качестве вьючных животных в неолите, новые исследования указывают на это. Даже если коров не использовали напрямую, их могли сопровождать волы. Процесс перевозки камней требовал большой логистической поддержки, и животные играли в ней немаловажную роль.

Анализ также показал, что рацион коровы изменялся в зависимости от сезона, что может свидетельствовать о ее перемещении. Расположение челюсти в Стоунхендже, по мнению археологов, имело ритуальное значение. Это подчеркивает важность животного для людей, строивших мегалитическое сооружение.

Профессор Майкл Паркер Пирсон назвал это «еще одним увлекательным доказательством» связи Стоунхенджа с юго-западным Уэльсом и «соблазнительной возможностью», что скот помогал перевозить камни.

Напомним, ученые обнаружили отметки на загадочном валуне Стоунгенджа, которые могут быть свидетельством человеческого вмешательства, а не последствиями ледниковой эрозии. Речь идет о внутреннем кольце так называемых «голубых камней» массой по 3,5 тонны каждый, которые, по новым данным, могли быть намеренно перемещены людьми более чем на 200 километров из Уэльса до современного Стоунгенджа.

Также ранее сообщалось, что на протяжении сотен лет Стоунгендж оставался одним из самых загадочных сооружений древности. Но новое исследование британских ученых наконец-то дало ответ на один из главных вопросов: как массивные «голубые» камни попали на равнину Солсбери в Англии.