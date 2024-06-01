Ученые раскрыли детали столкновения зонда NASA с Солнцем

Космический аппарат OSIRIS-APEX, предназначенный для изучения опасного астероида Апофис, диаметром более 300 метров, смог успешно пережить первое максимальное сближение с Солнцем.

Об этом пишет Space.

Аппарат NASA, известный как OSIRIS-REx, успешно собрал и доставил на Землю образцы породы из околоземного астероида Бенну. Но название зонда поменяли на OSIRIS-APEX из-за того, что он продолжил свою миссию в космосе и отправился для изучения астероида Апофис, считающегося потенциально опасным для Земли. В рамках новой миссии зонд NASA должен пролетать мимо Солнца на расстоянии примерно на 40 млн км ближе, чем изначально он был спроектирован для работы. Несколько столь близких облетов Солнца необходимы для того, чтобы OSIRIS-APEX смог выйти на орбиту вокруг астероида Апофис 2029 года.

Данные телеметрии, которые OSIRIS-APEX отправил на Землю в марте, показали, что с ним все в порядке. Уже в начале апреля зонд улетел далеко от Солнца, чтобы возобновить нормальную работу. Ученые также были приятно удивлены тем, что бортовая камера зонда показала себя даже лучше, чем ожидалось после того, как оказалась под влиянием очень высокой температуры. Именно с ее помощью ученые хотят получить подробные снимки поверхности астероида Апофис.

Хотя первое максимальное сближение с Солнцем аппарата OSIRIS-APEX состоялось хорошо, однако ученые пока не знают, как повлияют на состояние самого зонда и его приборов следующие пять близких пролетов у нашей звезды.

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