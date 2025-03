Ученые раскрыли еще одну загадку космоса: как размер экзопланеты влияет на ее движение

Орбита планеты определяет, как она двигается вокруг своей звезды. В Солнечной системе Земля имеет почти круговую орбиту, тогда как многие экзопланеты за ее пределами вращаются вокруг своих звезд по вытянутым эллиптическим траекториям. Однако среди них есть и имеющие круговые орбиты, подобные земной.

Об этом сообщает Earth.com.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и проведенное на основе данных космического телескопа Кеплер, показало интересную тенденцию: меньшие экзопланеты чаще имеют круговые орбиты, а большие — вытянутые. Это может свидетельствовать о том, что большие и малые планеты образуются по разным механизмам.

Как определяли форму орбит экзопланета?

Телескоп Кеплер искал планеты, фиксируя уменьшение яркости звезд, когда небесные тела проходили перед ними. Анализируя конфигурации яркости, ученые смогли установить орбитальные характеристики экзопланет.

Исследователи обнаружили, что примерно на уровне размера Нептуна происходит четкий переход: у меньших планет имеют почти идеальные круговые орбиты, а большие миры чаще двигаются по вытянутым эллипсам.

Что это значит?

Различия в формах орбит экзопланет согласуются с другими наблюдениями в астрономии:

Малые планеты значительно распространены газовых гигантов.

Для образования больших планет нужны звезды с высоким содержанием тяжелых элементов (так называемых металлов), тогда как маленькие планеты могут формироваться даже у бедных металлами звезд.

Массивные экзопланеты с вытянутыми орбитами, вероятно, претерпели гравитационные взаимодействия, нарушившие их движение.

Как формируются разные типы планет?

Считается, что процесс формирования планет начинается с небольших космических тел, постепенно слипающихся, образуя большие объекты.

Если планета достигает критического размера, она может привлечь значительное количество газа, становясь гигантом типа Юпитера или Сатурна.

Однако планеты больше Нептуна встречаются редко, ведь для их роста нужен быстрый набор массы, который возможен только вблизи звезд, богатых тяжелыми химическими элементами.

Большие планеты с вытянутыми орбитами могут иметь более хаотическую историю: они могли проходить через сильные гравитационные взаимодействия или даже испытывать мощные столкновения, подобные тому, что сформировало Луну.

Это исследование помогает лучше понять механизмы образования планет. Различия в формах орбит между малыми и крупными экзопланетами дают новые подсказки об их эволюции. Благодаря современным телескопам, ученые продолжают раскрывать тайны строения планетных систем во Вселенной.