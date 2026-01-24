Ученые раскрыли, как на самом деле строили Стоунгендж: исследование опровергло популярный миф

Люди, построившие Стоунгендж, совершили настоящий логистический подвиг / © Associated Press

Десятилетиями в научном мире существовала "теория ледникового переноса". Она предполагала, что древним людям не пришлось тащить тяжелые камни для Стоунгенджа через всю Британию, потому что за них это сделала природа — ледники якобы принесли обломки скал на равнину Солсбери, а строители просто использовали лежащее под ногами.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment , полностью опровергает эту версию, пишет Live Science.

О чем узнали ученые

Геологи из Университета Кертина (Австралия) проанализировали микроскопические зерна минералов (циркона и апатита) по речным отложениям вокруг Стоунгенджа. Логика проста: если бы ледники сунули камни из Шотландии или Уэльса, они оставили бы в местной почве следы пород из тех регионов.

Но анализ 700 зерен показал:

В почве нет следов пород из западного Уэльса или Шотландии.

Найденные минералы являются местными — остатками пород в возрасте от 1,7 млрд. лет или морских отложений в возрасте 60 млн. лет, когда юг Англии был теплым морем.

Это доказывает, что ледники никогда не достигали этой части Великобритании.

Логистический подвиг древности

Вывод ученых однозначен: камни были перемещены людьми целенаправленно.

Это делает строительство монумента еще более впечатляющим, учитывая расстояния:

Голубые камни - доставлены с холмов Пресели в Уэльсе ( 225 км ). Алтарный камень — 6-тонная глыба, которая, как считают, происходит с севера Англии или даже Шотландии ( более 500 км ).

«Это дает нам дополнительные доказательства того, что экзотические камни монумента не попали сюда случайно, а были сознательно избраны и транспортированы», — подчеркнули авторы исследования.

Скорее всего, для перевозки Алтарного камня на такое огромное расстояние древние инженеры использовали морской путь.

