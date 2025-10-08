Ученые раскрыли, как передвигали гигантские статуи моаи на острове Пасхи

Остров Пасхи / © Associated Press

Происхождение культовых каменных статуй — моаи — острова Пасхи (Рапануи) долгое время оставалось одной из величайших мировых археологических загадок. В частности, из-за вопроса: как древняя цивилизация могла переместить огромные фигуры весом 12–80 тонн?

Международная группа ученых, используя 3D-моделирование и практические эксперименты, заявила, что разгадала эту часть тайны: статуи действительно «дошли» до своих мест назначения.

Теория «ходьбы» и экспериментальное подтверждение

Антропологи, изучив почти 1000 моаев, предположили, что жители Рапануи использовали веревки, чтобы раскачивать статуи зигзагообразным движением. Эта техника позволяла небольшим командам перемещать моаи на большие расстояния с относительно небольшими усилиями.

Прикрепляя веревки к обеим сторонам головы и потягивая их, моаи раскачивали из стороны в сторону, создавая эффект «ходьбы». Соавтор исследования, профессор Карл Липо, отмечает, что «как только вы сдвинете это с места, это совсем не сложно — люди тянут одной рукой».

Остров Пасхи. / © dailymail.co.uk

Исследователи установили, что моаи были специально спроектированы для ходьбы. Их большое D-образное основание и наклоненное вперед положение способствуют движению вперед зигзагом при раскачивании.

Профессор Липо и его коллега, профессор Терри Хант, создали 4,35-тонную копию моаи. Команда из 18 человек смогла переместить эту модель на 100 метров всего за 40 минут, что гораздо быстрее и эффективнее, чем предполагалось ранее.

Эти выводы согласовываются с устными преданиями острова, описывающими, как статуи «уходили» от карьера к местам установки.

«Дороги моаи»: следы транспортировки

В подтверждение теории исследователи также изучили сеть «дорог моаи», пересекающих остров.

Эти специально подготовленные тропы, шириной около 4,5 метров и вогнутым профилем, были созданы для стабилизации статуй во время их «хождения».

Упавшие на обочину следы на статуях свидетельствуют, что люди пытались их выровнять, подкапывая «ноги». Это подтверждает, что жители Рапануи знали, что ходьба была лучшим способом транспортировки.

Профессор Липо подчеркивает, что это исследование отдает должное «невероятной разумности» древних жителей Рапануи, нашедших элегантное и логическое инженерное решение.

Остров Пасхи.

Справка: что такое моаи?

Моаи — это монолитные человеческие фигуры, вырезанные народом Рапануи между 1250 и 1500 годами н.э. Все они обладают чрезмерно большими головами, смотрят вглубь острова (кроме семи) и считаются живыми лицами обожествленных предков. Все 887 статуй были вырезаны из туфа (вулканического пепла), и, как считается, символизировали власть, силу и были хранилищами духов.

