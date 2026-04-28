Ученые раскрыли настоящее происхождение украинцев: что показал анализ ДНК предков

Ученые из разных стран выяснили, что основа генов современных украинцев не изменялась еще с бронзового века. Хотя через нашу землю тысячи лет проходили разные народы, украинцы сохранили свои собственные корни, которые сформировались очень давно.

Об этом пишет National Geographic.

Над исследованием работали ученые из Украины, Эстонии и Великобритании. Несмотря на войну и вторжение, украинские археологи продолжали раскопки, чтобы предоставить необходимые материалы для анализа. Один из авторов работы, Ольга Утевская, рассказала, что специалисты изучили ДНК 91 человека. Останки этих людей нашли в разных уголках Украины (больше всего — на востоке), а жили они в период с 9000 года до нашей эры и до 1800 года.

Анализ ДНК-материала за последние 3500 лет подтвердил высокую неоднородность населения из-за активных контактов и ассимиляции.

«Наше исследование проявляет разнообразное происхождение предков в украинском регионе с течением времени в результате частых перемещений, ассимиляции и межличностных контактов», — заключают исследователи.

Ученые отмечают, что Северный Понтийский регион соединял евразийскую степь с Центральной Европой, принимая как греческих колонистов, так и кочевые народы с востока. Также они обнаружили, что еще в конце бронзового века предки украинцев были генетически похожи на других европейцев.

Они сочетали в себе гены местных охотников, первых фермеров и степных кочевников. Эта генетическая основа осталась неизменной даже после того, как через наши земли прошли скифы, гунны или готы.

«Несмотря на четкие признаки высокой миграционной активности, в частности из Восточной Азии, а также значительное смешение, мы отмечаем значительную автохтонную составляющую украинского происхождения, по крайней мере, с бронзового века», — заключают исследователи.

