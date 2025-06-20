Ученые раскрыли причину смерти фараона Рамзеса II — отца 100 детей

Рамзес II прожил до 90 лет / © The Daily Mail

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Благодаря новейшим исследованиям ученые раскрыли причины смерти фараона Рамзеса II и выяснили, как его огромная семья повлияла на дальнейшую историю Египта.

Об этом говорится в материале Т4.

Жизнь фараона и отца 100 детей

В течение своего правления Рамзес II вел значительные войны (в частности, битва при Кадеше), заключал мирные договоры и активно перестраивал империю, основав новую столицу Пер-Рамзес.

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Статуя Рамзеса II в Египте / © Reuters

Причины смерти: тайны мумии

Современные исследования мумии Рамзеса II (находящегося в Национальном музее египетской цивилизации в Каире) показали, что фараон, вероятно, умер от естественных причин, связанных с преклонным возрастом. Однако он страдал тяжелым артритом, который заставлял его ходить сгорбившись, и серьезных проблем с зубами, которые могли вызвать хроническую боль или инфекции.

Мирная передача власти, но продолжительные последствия

Несмотря на огромное количество потенциальных наследников, переход власти после смерти Рамзеса II прошел удивительно мирно. Фараон пережил большинство своих старших сыновей (первых двенадцати). Поэтому трон занял его тринадцатый сын, Мернептах, который к тому времени сам был уже в преклонном возрасте. Никакой борьбы за власть сразу после смерти отца не было.

Однако долгосрочные последствия большой семьи Рамзеса II проявились позже. Численность царской семьи со временем создала основу для внутренней нестабильности. Уже при его внуке, Сети II, начались междоусобицы и борьба с узурпаторами. Эти внутренние конфликты вместе с внешними угрозами («народы моря») постепенно привели к упадку царской власти и ослаблению Египта.

Невероятное наследие

Наследие Рамзеса II было столь значительным, что его почитали как живого бога еще при жизни, а его культ существовал тысячелетиями. Последующие фараоны веками брали его имя, а предметы из его гробницы считались священными. Таким образом, Рамзес II оказал влияние на историю не только своими грандиозными свершениями, но и непредсказуемыми последствиями своей долгой жизни и огромного потомства.

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Напомним, ранее тест ДНК выявил вероятную причину смерти Тутанхамона спустя 3300 лет. Новое открытие было совершено через 100 лет после открытия гробницы фараона.

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