Ученые раскрыли секрет формирования звезд после Большого взрыва

Многие десятилетия астрономы искали первые звезды, образовавшиеся во Вселенной через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, произошедшего 13,8 млрд лет назад. Теперь ученые полагают, что они обнаружили это первое поколение звезд.

Об этом пишет издание Space.

Согласно современным представлениям об эволюции Вселенной существует три поколения звезд: звезды населения III, звезды населения II и звезды населения I. Солнце принадлежит к последнему поколению звезд. Но первые звезды, то есть звезды населения III, еще никто никогда не видел. Теперь же астрономы считают, что их наблюдения с помощью космического телескопа «Вебб» за далекой галактикой позволили обнаружить звезды первого поколения, возникшие через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Сразу после Большого взрыва во Вселенной существовали только водород, гелий и ничтожная доля лития. Все остальные элементы — то, что астрономы называют «металлами» — «ковались» внутри звезд. Если наше Солнце содержит около 1,3% таких тяжелых примесей, то SDSS J0715-7334 имеет всего 0,005% этого показателя. Она оказалась вдвое «чистее» предыдущей рекордсменки Млечного Пути.

Ученый Александр Джи объяснил такой дефицит углерода тем, что звезда сформировалась из первоначального облака газа, которое успели слегка «загрязнить» лишь обломки сверхновой Популяции III.

Использовав спектрограф 6,5-метрового телескопа Магеллана в Чили, ученые смогли реконструировать портрет «родительского» объекта. Выяснилось, что первозвезда, породившая этот материал, была массой по меньшей мере в 30 раз больше нашего Солнца, а ее взрыв обладал колоссальной энергией.

«Хотя сама эта звезда не имеет первоначального состава, это максимально близкий результат к Популяции III по этому показателю, который когда-либо получали астрономы», — сказал исследователь Кевин Шлауфман.

Ранее группа физиков предложила новый подход к объяснению первых мгновений существования Вселенной, которая может изменить представление о Большом взрыве.

