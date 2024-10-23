Ученые раскрыли секрет одной из самых ярких звезд Бетельгейзе – новое исследование

Бетельгейзе, вторая по яркости звезда в созвездии Ориона, известна своим необычным потемнением, вызывающим много споров среди ученых по поводу возможного взрыва сверхновой. В новом исследовании, которое готовится к публикации в The Astrophysical Journal, авторы предполагают, что причиной нерегулярного изменения ее яркости может быть скрытая звезда-компаньон.

Об этом пишет Space.

Бетельгейзе — это красный гигант, примерно в 100 000 раз ярче Солнца и более 400 миллионов раз больше по объему. Ученые считают, что изменение ее яркости вызвано звездой-компаньоном, которую они назвали Альфа Ориона B. По модели, эта звезда вращается вокруг Бетельгейзе, отталкивая периодически блокирующую свет пыль. Ученые исключили все другие возможные причины колебаний яркости, оставив лишь теорию о скрытой звезде-компаньоне.

Гипотеза о наличии звезды-компаньона помогает объяснить разные периоды увеличения и уменьшения яркости Бетельгейзе. Есть два отдельных периода: один длится чуть больше года, другой – примерно 6 лет. Бетельгейзе представляет собой переменную звезду, поэтому ее пульсации связаны с внутренними процессами, такими как ритмическое расширение и сжатие. Эти процессы указывают на возможное время взрыва звезды как сверхновой.

Авторы исследования предполагают, что если звезда имеет долгосрочные пульсации, она может взорваться раньше. Если пульсации краткосрочны, это может являться признаком наличия звезды-компаньона. Эта звезда, похожая на Солнце, но вдвое больше, скрывается светом гиганта. Последующие наблюдения необходимы для подтверждения этой гипотезы.

Напомним, телескопы на Земле зафиксировали признаки существования инопланетной жизни.

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