Ученые раскрыли секрет, почему некоторые люди становятся конспирологами

Ученые выяснили, что некоторые эмоциональные состояния могут приводить к тому, что люди начинают верить в конспирологические теории. Расстройства эмоционального фона часто связаны с развитием подозрительности к официальным версиям событий.

Об этом пишет Daily Mail.

Плохой сон имеет многочисленные негативные последствия для физического и психического здоровья, однако новое исследование обнаружило еще один тревожный эффект — недостаток сна может способствовать изменениям личности, в частности, увеличению склонности к вероисповеданию в теории заговоров. По словам ученых, этот процесс может быть ключевым фактором в формировании убеждений, опирающихся на фантастические и нелогичные объяснения реальных событий.

Исследование, проводившееся в Университете Ноттингема, охватило более тысячи британцев, и его результаты показывают, что люди, страдавшие бессонницей в течение одного месяца, проявляли большую склонность к вероисповеданию в теории заговоров. Особенно это касалось таких идей, как теория о плоской Земле или убеждение, что атаки 11 сентября были организованы правительством США.

Механизм влияния плохого сна на сознание

Согласно результатам исследования, плохой сон может повлечь за собой изменения в психологическом состоянии человека, которые в свою очередь повышают его восприимчивость к нелогичным или нереалистичным объяснениям. Ученые отмечают, что недостаток сна может усугубить такие психологические состояния, как тревога, депрессия и паранойя — факторы, известные своей тесной взаимосвязи с развитием конспирологического мышления.

Доктор Дэниел Джоли, один из авторов исследования, объясняет: "Сон имеет огромное значение для психического здоровья и когнитивных функций. Плохой сон не только повышает риск развития депрессии и тревоги, но и способствует развитию паранойи — это все факторы, обычно сопровождающие людей, склонных к вере в теории заговоров".

Исследование взаимосвязи сна и теорий заговоров

Ученые провели два эксперимента, чтобы выяснить, как само недосыпание влияет на склонность к конспирологическим убеждениям. В первом исследовании 540 добровольцев прошли тест на качество сна, а затем им было предложено прочесть статью о пожаре в соборе Нотр-Дам в Париже. Некоторые из участников ознакомились с конспирологической версией происшествия, утверждавшей, что пожар был намеренно спланирован и скрыт, в то время как другие прочитали фактический отчет, объяснявший произошедшее как несчастный случай. Результаты показали, что те, кто страдал от плохого сна, были более склонны верить в версию об умышленной подготовке крушения.

Во втором эксперименте ученые изучали, как эмоциональное состояние участников и их психологическое состояние влияют на восприятие теорий заговоров. В ходе исследования выяснилось, что люди, испытывающие эмоциональную нестабильность, депрессию или паранойю, чаще поддерживали популярные теории, такие как отрицание изменения климата или теории, связанные с атаками 11 сентября.

Важность качества сна для психического здоровья

На основе этих результатов ученые отмечают необходимость обращать внимание на качество сна. Плохой сон не только снижает способность к критическому мышлению, но и способствует развитию идей, которые могут быть вредны для общества. Доктор Джоли добавил, что улучшение сна может стать важным шагом в борьбе с распространением конспирологических теорий, ведь это поможет людям лучше оценивать информацию и опираться на факты, а не на фантазии.

Ученые также отмечают, что существует связь между недосыпанием и другими серьезными проблемами со здоровьем, такими как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Плохой сон влияет на когнитивные способности, снижает иммунитет, делает человека эмоционально нестабильным и увеличивает вероятность развития психических расстройств, таких как тревога и депрессия.

Как улучшить сон

Чтобы улучшить качество сна и избежать негативных последствий, эксперты рекомендуют несколько простых шагов. К примеру, следует ограничить время перед экранами за час до сна, чтобы не нарушить циркадный ритм, использовать техники релаксации перед сном, такие как ведение дневника, и уменьшить потребление кофеина после обеда. Кроме того, важно обеспечить прохладную температуру в спальне и ограничить употребление алкоголя перед сном, поскольку он может нарушать циклы гибернации.

В общем, улучшение качества сна — это не только путь к улучшению физического здоровья, но и важный аспект поддержки психического благополучия и здорового мышления. Эксперты подчеркивают, что изучение связи между сном и верой в теории заговоров может помочь найти новые подходы к борьбе с этими вредными идеями, которые могут привести к серьезным социальным и политическим последствиям.

Напомним, ранее мы писали о том, что психологи объяснили, какие люди склонны верить в теории заговора.

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