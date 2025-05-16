Ученые раскрыли секрет рыжих кошек, который не давал покоя десятилетиями

Генетики объяснили, откуда берется рыжий оттенок шерсти / © Pixabay

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Ученые раскрыли секрет рыжих кошек. Выяснилось, что у них не хватает определенного участка ДНК в гене под названием ARHGAP36. Поэтому клетки, которые определяют цвет шерсти, глаз и кожи, начинают вырабатывать более светлый пигмент, что и создает рыжий цвет.

Об этом пишет BBC.

В течение десятилетий ученые наблюдали, что полностью рыжие коты — чаще всего самцы. Это объясняется тем, что особенный ген находится на Х-хромосоме. Самцы имеют только одну Х-хромосому, поэтому даже один «дефектный» ген может сделать кота полностью рыжим.

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В клетках, которые придают котам цвет шерсти, кожи и глаз — меланоцитах — значительно более активен ген ARHGAP36. Гены состоят из фрагментов ДНК, которые, как и во всех живых организмах, предоставляют клеткам инструкции по их функционированию.

Сравнивая ДНК десятков кошек с рыжим и другим окрасом, ученые обнаружили, что у животных с рыжей шерстью в гене ARHGAP36 отсутствует один фрагмент ДНК. Без этого фрагмента активность ARHGAP36 не угнетается — он становится гиперактивным. По мнению ученых, именно это заставляет меланоциты производить более светлый пигмент.

Исследователи считают, что мутация ДНК в гене может вызвать другие изменения в организме, связанные с состоянием здоровья или темпераментом.

Ген ARHGAP36 также обнаружили у людей — у них его связывают с раком кожи и выпадением волос.

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«Многие владельцы кошек придерживаются идеи, что разные цвета и узоры шерсти связаны с разными личностями, — говорит профессор Сасаки. — Пока нет научных доказательств этого, но это интересная идея, которую я хотел бы исследовать в будущем».

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