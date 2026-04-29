Ученые раскрыли секрет смертоносности скорпионов: результаты шокирующего открытия

Скорпион / © pixabay.com

Использование металлов для укрепления уязвимых частей тела уже было известно науке раньше — в частности в зубах позвоночных, таких как комодские вараны. Однако у скорпионов участки тела, содержащие металлы, видны даже невооруженным глазом в виде характерных пятен.

Об этом пишет New Scientist.

Исследователь Сэм Кэмпбелл из Университета Квинсленда в Австралии вместе с коллегами исследовал клешни и жала 18 видов скорпионов со всего мира. Главной целью было определить размер и точный состав их металлических укреплений.

Для анализа ученые использовали две разные рентгеновские методики и электронную микроскопию. Это позволило выявить наличие трех основных металлов: железа, цинка и марганца. Кроме того, были обнаружены следы ряда других элементов, среди которых медь, никель, кремний, хлор, титан и бром.

«Металлы в основном расположены на кончиках жал и вдоль режущей кромки клешней, а также во рту, на зубах и в когтях на кавычках. Это делает их оружие похожим на ботинок со стальным носком», — отмечает Кэмпбелл.

По словам ученых, остальной экзоскелет животного также твердый, однако он значительно мягче по сравнению с участками, обогащенными металлом.

Известно, что все скорпионы светятся зелёным или синим цветом под воздействием ультрафиолетового излучения. Однако команда исследователей выяснила очень интересную деталь: обогащенные металлами части тела под УФ-лучами не светятся вообще.

До сих пор неизвестно, как именно скорпионы получают металлы для построения своего крепкого экзоскелета. Ученые предполагают, что наиболее вероятным источником этих элементов является добыча.

Ученые также обнаружили, что у разных видов скорпионов содержание металла кардинально отличается в разных частях тела, и это напрямую связано с их тактикой охоты и поведением.

«Мы выяснили, что если цинка много в клешнях, то его мало в жалости, и наоборот. Поскольку скорпионы используют свое оружие по-разному, вполне возможно, что обогащение металлами адаптировалось, обеспечив полезные биомеханические свойства именно там, где это больше всего нужно животному», — объясняет Кэмпбелл.

По словам Аарона Леблана из Королевского колледжа Лондона, обогащение тканей животных металлами в природе встречается гораздо чаще, чем считалось ранее.

«Все больше исследований указывают на это и в позвоночных зубах. Следующим логичным шагом после обнаружения этих особенностей является попытка понять, как они эволюционировали в основных линиях. И это исследование новаторское именно по этой причине», — подчеркивает Леблан.

