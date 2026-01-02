- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Ученые раскрыли секрет зеленой мумии: им понадобилось четыре десятилетия
Обнаруженная в 1987 году под старинной виллой в Болонье, Италия, зеленая мумия оставалась загадкой в течение десятилетий. Недавно исследователи определили химические процессы, ответственные за необычную сохранность.
Эксперты изучили единственную известную на данный момент мумию, отличающуюся ярким зеленым оттенком. Это останки подростка, умершего 200-400 лет назад в Италии.
Об этом сообщает IFLScience.
Мумифицированные останки были обнаружены в погребении в Болонье, скелет сохранился почти полным, отсутствуют только ступни. Это человеческий скелет с сохранившимися мягкими тканями, которые окрасились в зеленый цвет.
Химические тесты не выявили никаких заболеваний или травм, свидетельствующих о том, что причина смерти остается неизвестной. Однако наличие дорогого медного гроба стоимостью около 260 тысяч долларов по современным ценам указывает на то, что подросток происходил из зажиточной семьи.
Подростка похоронили в медном гробу. Внутри нее тело претерпело гниение, разрежение, скелетизацию и частичную мумификации.
Эти процессы высвободили кислоты, медленно разъедавшие гроб, выделяя продукты распада меди, которые, по сути, смешались с останками, окрашивая кости и мягкие ткани. Кости окрасились, потому что ионы меди вытеснили кальций, а мягкие ткани — потому что они покрылись тем же зеленоватым веществом (вердигрисом), которое можно увидеть на старых статуях.
Напомним, ученые с помощью цифровых технологий убрали маски и воспроизвели внешний вид лиц мумий, обнаруженных в Колумбии.