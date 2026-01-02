Ученые раскрыли секрет зеленой мумии: им понадобилось четыре десятилетия

Мумия / © Associated Press

Эксперты изучили единственную известную на данный момент мумию, отличающуюся ярким зеленым оттенком. Это останки подростка, умершего 200-400 лет назад в Италии.

Об этом сообщает IFLScience.

Мумифицированные останки были обнаружены в погребении в Болонье, скелет сохранился почти полным, отсутствуют только ступни. Это человеческий скелет с сохранившимися мягкими тканями, которые окрасились в зеленый цвет.

Химические тесты не выявили никаких заболеваний или травм, свидетельствующих о том, что причина смерти остается неизвестной. Однако наличие дорогого медного гроба стоимостью около 260 тысяч долларов по современным ценам указывает на то, что подросток происходил из зажиточной семьи.

Подростка похоронили в медном гробу. Внутри нее тело претерпело гниение, разрежение, скелетизацию и частичную мумификации.

Эти процессы высвободили кислоты, медленно разъедавшие гроб, выделяя продукты распада меди, которые, по сути, смешались с останками, окрашивая кости и мягкие ткани. Кости окрасились, потому что ионы меди вытеснили кальций, а мягкие ткани — потому что они покрылись тем же зеленоватым веществом (вердигрисом), которое можно увидеть на старых статуях.

