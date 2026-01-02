ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
271
Время на прочтение
1 мин

Ученые раскрыли секрет зеленой мумии: им понадобилось четыре десятилетия

Обнаруженная в 1987 году под старинной виллой в Болонье, Италия, зеленая мумия оставалась загадкой в течение десятилетий. Недавно исследователи определили химические процессы, ответственные за необычную сохранность.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мумия

Мумия / © Associated Press

Эксперты изучили единственную известную на данный момент мумию, отличающуюся ярким зеленым оттенком. Это останки подростка, умершего 200-400 лет назад в Италии.

Об этом сообщает IFLScience.

Мумифицированные останки были обнаружены в погребении в Болонье, скелет сохранился почти полным, отсутствуют только ступни. Это человеческий скелет с сохранившимися мягкими тканями, которые окрасились в зеленый цвет.

Химические тесты не выявили никаких заболеваний или травм, свидетельствующих о том, что причина смерти остается неизвестной. Однако наличие дорогого медного гроба стоимостью около 260 тысяч долларов по современным ценам указывает на то, что подросток происходил из зажиточной семьи.

Подростка похоронили в медном гробу. Внутри нее тело претерпело гниение, разрежение, скелетизацию и частичную мумификации.

Эти процессы высвободили кислоты, медленно разъедавшие гроб, выделяя продукты распада меди, которые, по сути, смешались с останками, окрашивая кости и мягкие ткани. Кости окрасились, потому что ионы меди вытеснили кальций, а мягкие ткани — потому что они покрылись тем же зеленоватым веществом (вердигрисом), которое можно увидеть на старых статуях.

Напомним, ученые с помощью цифровых технологий убрали маски и воспроизвели внешний вид лиц мумий, обнаруженных в Колумбии.

Дата публикации
Количество просмотров
271
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie