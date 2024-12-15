Ученые раскрыли таинственную причину массовой гибели слонов в 2020 году

В 2020 году более 350 слонов погибли в Ботсване.

Первые случаи были зафиксированы в мае 2020 года, и к июлю количество мертвых животных достигло шокирующих масштабов. Ветеринары сразу исключили инфекции или браконьерство, но установить реальную причину не могли.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Выяснилось, что единственной реальной причиной могло быть отравление токсичными цианобактериями сине-зелеными водорослями.

Новое исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, подтвердило, что вспышки токсичных водорослей в водах вблизи дельты Окаванго стали причиной гибели слонов. Изучение спутниковых данных показало, что эти водоросли образовывали токсичные цветения в период массовой гибели. Анализ собранных данных выявил высокий уровень водорослей в источниках воды, где были найдены трупы слонов, которые вероятно и отравили животных.

"Мы обнаружили 20 колодцев вблизи свежих трупов, в которых в 2020 году наблюдалось усиленное цветение водорослей по сравнению с предыдущими тремя годами вместе взятыми. Эти колодцы также продемонстрировали самую высокую среднюю биомассу водорослей за период 2015-2023 годов", — отметил географ.

Животные, вероятно, погибли в течение 88 часов после воздействия, что позволило им удалиться от токсичных водоемов перед смертью.

"Наши результаты подчеркивают, что вероятным источником влияния цианотоксинов были сезонные, преимущественно дождевые водоемы, а не постоянные водоемы в пределах Панхэндла", – добавил ученый.

Напомним, ученые обнаружили неизвестного хищника в глубинах Тихого океана.

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