Ученые раскрыли тайну алтаря Стоунхенджа: о чем рассказала "ДНК" камня

Шокирующее открытие свидетельствует о том, что древние британцы были гораздо более сплоченным обществом, чем считалось ранее.

Любой посетитель Стоунхенджа на юге Англии, несомненно, задумывается, как древним британцам удалось вырезать, транспортировать и безупречно установить гигантские камни весом до 30 тонн. Теперь выяснилось, что один из этих камней – 6-тонная глыба, которая вероятна была алтарем – был взят на севере Шотландии, почти в 700 километрах от Стоунхенджа.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Открытие группы геологов и исследователей из Великобритании и Австралии раскрыло одну из самых больших тайн знаменитого исторического памятника. Теперь ученые считают, что древние сообщества из разных частей Британии имели гораздо более тесные связи, чем считалось ранее, поскольку исследования установили, что разные части Стоунхенджа происходят из Англии, Уэльса, а теперь и из Шотландии.

"Мы были в шоке, когда узнали, что алтарный камень с северо-востока Шотландии", – рассказал профессор университета Аберистуита в Уэльсе Ник Пирс, который был в составе группы исследователей.

Считается, что гигантские камни у Солсбери на юге Англии, известные во всем мире как Стоунхендж, привозили и устанавливали поэтапно. Первый из них, вероятно, нашел свое место около 5000 лет назад. Ученые считают, что на протяжении тысячелетий Стоунхендж был местом поклонения и ритуалов. Но кто его построил и кому поклонялся, до сих пор остается тайной.

Геологи установили, что крупнейшие камни одного из самых удивительных сооружений в мире, которые весят от 20 до 30 тонн, были добыты поблизости, на расстоянии около 30 километров от Стоунхенджа. Но ряд меньших глыб во внутреннем кругу постройки, которые называют "голубыми камнями", оказались "иностранными" и не имели аналогов горных пород в этом районе.

Сто лет назад валлийский геолог определил, что эти камни были привезены в Стоунхендж из Пресели-Хиллз в Уэльсе, расположенном в 225 километрах. Но в последние годы у ученых появились сомнения в происхождении алтарного камня, который частично углублен в землю у подножия двух самых высоких мегалитов Стоунхенджа.

Этот камень явно имел особое значение для тех, кто устанавливал его. Он расположен таким образом, чтобы солнечные лучи освещали его на рассвете в середине лета и в конце дня в середине зимы.

До недавнего времени предполагалось, что алтарный камень также прибыл из Уэльса. Но геологи выяснили, что он имеет структуру, отличную от камней, которые можно найти в Преселийских холмах и вообще по всему Уэльсу.

Геологи отправили образец породы аспиранту Энтони Кларку из австралийского Университета Кертина, который имел доступ к оборудованию для анализа горных пород.

Алтарный камень оказался осадочной породой, состоящей из мелких спрессованных зерен, каждое из которых имеет уникальный возраст и химические характеристики.

"Эти зерна для камня – как уникальный отпечаток пальца или ДНК, которые можно измерить с помощью лазерной абляции масс-спектрометрии", – пояснил Кларк.

Сравнительный анализ образца обнаружил, что камень происходит от Оркадской котловины на севере Шотландии. Но учёные пока не могут объяснить, как камень попал в Стоунхендж.

Единственный вывод, который сейчас можно сделать, что тысячи лет назад, когда древние люди строили Стоунхендж, между разными частями Британии существовали крепкие социальные связи. А то, что камень принесли за 700 километров от места, где он был найден, свидетельствует, что у тех людей была очень веская причина это сделать.

Напомним, ученые выяснили, кто и как принес гигантские валуны для постройки Стоунхенджа. Исследователи считают, что совсем не люди перемещали гигантские валуны, чтобы построить это удивительное сооружение.

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