Ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике

Шестиугольные облака, обнаруженные в Бермудском треугольнике, выступают некими "воздушными бомбами".

Исследователи воспользовались снимками со спутников, чтобы получить ответ на самую популярную загадку. Теперь они считают, что им удалось раскрыть тайну и понять, каким образом в Бермудском треугольнике исчезают не только корабли, но и самолеты.

Об этом сообщает издание Big Think.

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В регионе в северной части Атлантического океана за все время исчезло и разбилось огромное количество самолетов и кораблей. Некоторое время назад метеорологи предложили еще одну гипотезу, которая многим кажется наиболее правдоподобной.

Вызвать многочисленные аварии в Бермудском треугольнике могут шестиугольные облака. Они отличаются от других облаков тем, что способны создавать потоки, где скорость ветра достигает отметки в 270 км/ч. Подобные явления могут провоцировать не только падение самолетов, но и крах кораблей. Ученые изучили снимки со спутника и установили, что некоторые облака могут достигать огромных размеров, до 80 км. Волны внутри облаков при этом достигают 13 метров. Дополнительно присутствует мощная турбулентность, которая очень опасна для самолетов. Еще одной особенностью самолетов является их прямые края.

Ученый Рэнди Червени заявил, что шестиугольные облака, обнаруженные в Бермудском треугольнике, выступают некими "воздушными бомбами". Все, что попадает в эту область, может быть сбито или потоплено.

Напомним, на спутнике Сатурна нашли признаки жизни. Спутник покрыт большим океаном, который спрятан под огромной толщей льда.

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