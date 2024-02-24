Ученые раскрыли тайну "китайских драконов": как они выглядели (фото)

Эта рептилия была идентифицирована еще в 2003 году, но увидеть ее "во всей красе" раньше не удавалось.

Исследователи из Шотландии, Германии, США и Китая воспроизвели внешний вид пятиметровой водной рептилии, называемой "китайским драконом". Это "допотопное" существо, принадлежащее к виду Dinocephalosaurus orientalis, населяло водоемы на территории современного Китая в триасовый период — около 240 миллионов лет назад.

Как сообщили на сайте Национального музея Шотландии, эта рептилия была идентифицирована еще в 2003 году, но увидеть ее "во всей красе" раньше не удавалось.

Помогли исследователям хорошо сохранившиеся окаменелости диноцефалозавра, обнаруженные в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Тело рептилии было полностью сочлененным, и это позволило ученым впервые изобразить причудливое длинное существо в полном объеме.

Диноцефалозавр восточный имел 32 отдельных шейных позвонка и чрезвычайно длинную шею, что делает его похожим на Tanystropheus hydroides — еще одну морскую рептилию из среднего триаса, останки которой находят и в Европе, и в Китае.

Обе рептилии примерно одинакового размера и имеют несколько общих черт черепа, включая зубы типа "рыбья ловушка". Однако диноцефалозавр уникален тем, что имеет гораздо больше позвонков как в шее, так и в туловище, что придает животному гораздо более змеевидный вид.

Рептилия была отлично адаптирована к океаническому стилю жизни, о чем свидетельствуют ластовидные конечности и остатки рыб, которые можно разглядеть в области желудка.

"Эта находка позволяет нам впервые увидеть это замечательное длинное животное в полном объеме. Это еще один пример удивительного мира триасового периода, который продолжает сбивать с толку палеонтологов", — сказал доктор Ник Фрейзер из отдела естественных наук в Национальном музее Шотландии.

Напомним, ранее палеонтологи подтвердили, что странные вмятины во дворе ресторана на юго-западе Китая покинули живущие в раннем меловом периоде динозавры.

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