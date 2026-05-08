Ученые раскрыли тайну кофе: почему он на самом деле продлевает жизнь

Ученые выяснили, как кофе продлевает жизнь и защищает от болезней. Опыты показали, что основную пользу приносит не кофеин, а особенные растительные вещества.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Как кофе защищает организм

Исследователи узнали, что вещества в кофе активируют в организме особенный белок (рецептор NR4A1). Он работает как «датчик», который помогает клеткам бороться со стрессом, останавливает воспаление и ускоряет восстановление тканей.

«Кофе обладает хорошо известными свойствами, способствующими укреплению здоровья. Мы показали, что некоторые из этих эффектов могут быть связаны с тем, как соединения кофе взаимодействуют с этим рецептором, который участвует в защите организма от повреждений, вызванных стрессом», — отмечает биохимик Стивен Сейф.

Исследование подтвердило, что уровень экспрессии NR4A1 у людей и мышей снижается с возрастом, что делает организм более уязвимым к болезням. По словам Сейфа, «если повредить почти любую ткань, NR4A1 реагирует, чтобы снизить это повреждение. Если избавиться от этого рецептора, повреждение ухудшится».

Кофеин против полифенолов

Эксперименты на раковых клетках человека и макрофагах мышей показали, что кофейные соединения ингибируют рост опухолевых клеток и уменьшают воспалительные реакции. При этом роль кофеина в этом конкретном процессе оказалась минимальной.

«Кофеин связывается с рецептором, но в наших моделях он не оказывает особого влияния. Полигидроксильные и полифенольные соединения гораздо активнее», — объясняет ученый.

Наибольшую активность проявили хлорогеновая и кофейная кислоты. В целом кофе содержит более 1000 химических элементов, которые могут влиять на здоровье разными путями: от изменения микробиома до угнетения ферментов.

Перспективы и выводы

Хотя исследование идентифицировало молекулярный путь воздействия кофе, ученые отмечают необходимость дальнейшей работы.

«Еще много работы впереди. Мы установили связь, но нам нужно лучше понять, насколько эта связь важна», — заключает Стивен Сейф.

Сейчас авторы работы не меняют действующие рекомендации по употреблению напитка, поскольку индивидуальные реакции организма различаются. Однако открытие связи с рецептором NR4A1 может стать основой для разработки новых методов лечения рака и возрастных расстройств.

Специалисты также напоминают, что полезные соединения, подобные тем, что есть в кофе, содержатся во фруктах и овощах, поэтому сбалансированное питание остается приоритетом.

Напомним, американские диетологи на этой неделе поделились новыми исследованиями о том, как правильное время употребления кофе помогает избежать дневной усталости и сохранить максимальную бодрость в течение всего дня.

