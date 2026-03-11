Ученые раскрыли тайну Ледникового периода: заморозило Землю 700 миллионов лет назад

Земля превратилась в снежку благодаря кристаллам соли

Гипотеза «Снежной Земли» , согласно которой океаны замерзли вплоть до экватора около 700 миллионов лет назад, долгое время оставалась одной из величайших загадок науки. Теперь исследователи предполагают, что это самое экстремальное климатическое событие в истории нашей планеты могло спровоцировать неожиданный фактор — обычная соль.

Об этом пишет IFLScience.

Соляные кристаллы вместо льда

Ученые из Арктического университета Норвегии обратили внимание на интересный механизм: при очень низких температурах соль начинает выпадать в осадок из морского льда, образуя кристаллы. Оказалось, что эти соляные отложения отражают солнечный свет даже лучше, чем снег или лед.

Таким образом, они не давали планете поглощать тепло, что приводило к катастрофическому глобальному охлаждению. Хотя соленая вода плохо замерзает, а соль обычно выталкивается во время образования льда, при экстремальных морозах часть соли все же увлекается льдом. Исследователи считают, что в тропиках, где лед превращался в газ быстрее, чем скапливался, именно соляной слой взял на себя роль главного отражателя солнечных лучей.

Разгадка климатического парадокса

Ранее климатологи не могли объяснить, как цикл расширения льда мог продолжаться тысячелетиями в условиях, когда в экваториальных зонах лед быстро исчезал. Кроме того, предыдущие попытки смоделировать климат Снежной Земли требовали невероятно низкого уровня углекислого газа в атмосфере.

Однако добавление фактора соли в климатические модели позволило объяснить этот феномен с более реальными показателями CO2. Эта гипотеза работает еще и потому, что разные соли выпадают в осадок при разных условиях.

«Некоторые соли выпадают в осадок со льда при температуре -8°C, в то время как другие нуждаются в -36°C», — отмечает издание.

Такая разница температур создавала идеальный цикл: сначала охлаждение высвобождало одни соли, они отражали свет и еще больше снижали температуру, что приводило к появлению новых кристаллов.

Напомним, Стуртийское оледенение стало самоусиливающейся климатической катастрофой. Около 717 млн. лет назад Земля превратилась в ледяную пустыню , где океаны были изолированы от солнечного света. Новое исследование выявило, что температура воды в океанах тогда достигала рекордных –15°C.