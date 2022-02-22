Ученые раскрыли тайну происхождения метеоритного кинжала фараона Тутанхамона

Исследователи полагают, что он был изготовлен не в Египте.

Ученые провели рентгеновское сканирование и химический анализ кинжала Тутанхамона, выкованного из метеоритного железа. Они выяснили, что это оружие сделали методом низкотемпературной ковки.

Об этом сообщает Gizmodo.

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Еще в 20-х годах XX века при изучении гробницы фараона Тутанхамона археологи обнаружили железный кинжал длиной примерно 30 см. Учитывая тот факт, что до начала железного века после смерти фараона еще оставалось не менее 100 лет, ученые предположили, что его выковали из железа, полученного из метеорита.

Несколько лет назад ученые подтвердили, что этот кинжал был сделан из метеоритного железа. Но остался вопрос — из какого именно метеорита было взято железо и как выковали кинжал.

"Для того, чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы провели сканирование кинжала и химический анализ оружия. Мы выяснили, что текстура на кинжале похожа на структуру Отманштеттена, которая является типичной для железных метеоритов под названием октаэдрит", — сказал Томоко Араи из Технологический институт Тиба в Японии.

В структуре лезвия кинжала ученые обнаружили наличие железа, никеля, марганца и кобальта, а также серу, хлор, кальций и цинк. Но наиболее интересным открытием было распределение этих элементов на кинжале.

Также в процессе исследования ученые выяснили, что драгоценные камни на рукоятке кинжала крепились с помощью известкового гипса, широко используемого именно в Митанне, а не в Египте.

Скорее всего, этот кинжал прибыл из-за границы, но требуются дополнительные исследования, чтобы точно это подтвердить.

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Напомним, на северо-западе Перу в археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала ученые обнаружили 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад.

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