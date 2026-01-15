Ученые раскрыли тайну самой большой планеты Солнечной системы: скрывающейся под штормами Юпитера

Юпитер содержит гораздо больше кислорода, чем считали ранее

Облака Юпитера настолько плотны, что ни один космический аппарат не смог измерить, что именно прячет под ними самая большая планета Солнечной системы. Зонд Galileo потерял связь с Землей еще в 2003 году, погрузившись в глубокую атмосферу, а современный аппарат Juno наблюдает планету с безопасной орбиты.

О новейшем компьютерном моделировании, которое позволило заглянуть вглубь гиганта, пишет Phуs.org.

Больше кислорода, чем на звезде

Команда под руководством Джихюна Яна из Чикагского университета объединила химию и гидродинамику (наука о движении жидкостей и газов – ред.) в одну сложную модель.

Результат анализа впечатляет: Юпитер содержит примерно в полтора раза больше кислорода, чем Солнце. Это опровергает предыдущие теории, согласно которым содержание кислорода на планете должно составлять лишь треть от солнечного.

Это давняя дискуссия в планетологии. И это свидетельство того, как последнее поколение вычислительных моделей может изменить наше понимание других планет», – отметил Ян.

Почему это важно

Количество кислорода, которое на Юпитере преимущественно связано в молекулах воды или льда, является «архивной записью» истории планеты.

Зная точную концентрацию элементов, ученые могут определить:

Где именно сформировался Юпитер (на своем месте или дрейфовал из другой части системы).

Как формировались другие планеты, включая Землю.

Какие условия необходимы для возникновения жизни на экзопланетах?

Медленный мир

Еще одно открытие модели касается движения атмосферы. Оказалось, что газы перемещаются вертикально гораздо медленнее, чем считалось.

Чтобы пройти через один слой атмосферы, молекуле может потребоваться несколько недель, а не часов, как предполагалось ранее. Это означает, что процессы в недрах газовых гигантов значительно стабильнее и «ленивее».

Напомним, спутника Юпитера Европу считали одним из самых перспективных мест для поиска жизни. Но новое исследование показало: океан подо льдом может быть слишком «тихим», чтобы поддерживать биологические процессы.