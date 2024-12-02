Ученые раскрыли тайну темных овалов размером с Землю на Юпитере

Увидеть их можно только в ультрафиолетовом свете.

Исследователи обнаружили, что возникающие в результате взаимодействия магнитных силовых линий магнитные торнадо на Юпитере приводят к образованию гигантских антициклонов. Эти структуры поглощают ультрафиолет и имеют размеры, соразмерные с Землей.

Об этом пишет Nature Astronomy.

Антициклоны проявляются в виде темных овалов, видимых только в ультрафиолетовом свете и формируются из густых облаков в стратосфере планеты. Механизм их образования оставался загадкой до недавнего времени.

Причиной образования темных кругов являются магнитные вихри. Они образуются из-за трения между магнитными силовыми линиями в ионосфере Юпитера и плазменным тором, созданным вулканической активностью спутника Ио. Эти вихри распространяются в стратосферу, формируя густой туман, поглощающий ультрафиолет.

Исследования показывают, что туман у темных овалов примерно в 50 раз гуще обычной атмосферы Юпитера. Они появляются на несколько месяцев и рассеиваются через несколько недель. Отсутствие корреляции с активностью заряженных частиц свидетельствует о более сложной динамике образования этих явлений.

Ранее ученые обнаружили похожую на Землю экзопланету, вращающуюся вокруг звезды такого же типа, как и наше Солнце. Экзопланета заблокирована приливными силами своей звезды, поэтому одна ее сторона настолько разогрета, что представляет собой море лавы.

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