Ученые раскрыли тайну загадочной "взлетной полосы" на дне Балтийского моря

Одна из самых популярных гипотез предполагала, что этот след мог остаться после аварийной посадки неизвестного объекта.

Исследователи с помощью сонара обнаружили необычный объект на дне Балтийского моря, изначально выглядевший как часть 300-метровой сплющенной "взлетно-посадочной полосы". Выявление этого образования вызвало многочисленные предположения и теории, среди которых были астероиды, вулканический материал, базы подлодок времен Холодной войны и даже внеземные объекты.

Об этом пишет "Успех in UА".

Одна из самых популярных гипотез предполагала, что этот след мог остаться после аварийной посадки неизвестного объекта. Некоторые даже утверждали, что это может быть космический корабль, оставивший след на морском дне.

История открытия

Таинственную аномалию зафиксировала команда Ocean X Team, специализирующаяся на глубоководных исследованиях. В 2011 году их экспедиция сделала изображение локатора, на котором был замечен неизвестный объект на глубине 91 метра.

Впоследствии исследователи вернулись, чтобы изучить находку более подробно, однако столкнулись со странными препятствиями. Все электронные приборы, в том числе спутниковый телефон, начали работать со сбоями, а когда команда удалилась на 200 метров от объекта, все вернулось в норму.

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Генеральный директор Ocean X Team Деннис Асберг отметил, что они убеждены: эта находка уникальна. Необычная аномалия привлекла внимание мировых ученых, стремившихся найти объяснение феномена.

Что удалось узнать научным работникам?

Образцы с места находки были переданы для анализа доценту геологии Фолькеру Брюхерту из Стокгольмского университета. Исследование показало, что объект содержит граниты, гнейсы и песчаники – породы, характерные для ледниковых бассейнов Балтийского моря.

Наиболее необычным элементом оказался кусок базальтовой породы. Однако, по словам Брюхерта, эта находка не является чем-то мистическим – регион Балтийского моря находится под сильным влиянием процессов таяния ледников. Поэтому объект, вызвавший так много теорий, скорее всего, образовался в результате ледниковых и послеледниковых процессов.

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Простыми словами, ученые пришли к выводу, что необычные образования на дне Балтийского моря были перенесены туда ледниками, а не следами неизвестных технологий или внеземного происхождения.