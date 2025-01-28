Ученые раскрыли возможный рост библейского Голиафа: какие факты подтверждают легенду

Голиаф – библейская фигура настолько гигантская, что именно его имя стало синонимом колоссальных размеров.

Голиаф, известный по библейской истории как филистимский воин-гигант, остается одной из самых загадочных фигур прошлого. Его имя стало символом чрезвычайных размеров, но каким на самом деле был его рост? Ученые и археологи предлагают свои оценки, основываясь на древних текстах и археологических находках.

Об этом пишет Daily Mail.

Что говорит Библия о росте Голиафа?

Библия описывает Голиафа как воина "шести локтей и пяди" высотой. В современных измерениях это примерно 10 футов 9 дюймов (3,28 м). Однако в древнегреческом переводе Библии — Септуагинти — рост Голиафа указан как "четыре локтя и пядь", что соответствует 7 футам 5 дюймам (2,26 м).

Такие разногласия в показаниях можно объяснить отсутствием стандартизации единиц измерения в древности. Локоть обычно считался расстоянием от локтя до конца пальца, а пядь – шириной руки. Однако египетский локоть, например, составлял 52,5 см, тогда как у древних израильтян это измерение было несколько больше.

Роль археологии в определении роста Голиафа

Город Гат, упомянутый в библейской истории как родной город Голиафа, действительно существовал. Его раскопки подтвердили, что это был значительный центр филистимской культуры, отвечающий библейским упоминаниям. Археологи под руководством профессора Джеффа Чедвика измерили архитектурные элементы города, выведя новую единицу измерения — древний израильский локоть, составлявший 54 см.

Учитывая эти данные, Голиаф, по оценкам исследователей, имел рост около 7 футов 10 дюймов (2,38 м), что значительно превышало средний рост людей бронзового века — 160 см. Представьте, как такой гигант поражал современников.

Останки людей бронзового века с чрезвычайно большим ростом. / Фото: Daily Mail

Археологи обнаружили останки людей бронзового века с чрезвычайно большим ростом, которые, вероятно, страдали акромегалией — генетическим заболеванием, вызывающим чрезмерный рост. Это могло объяснить как огромный рост Голиафа, так и его уязвимость в битве с Давидом.

Хотя археологические данные подтверждают возможность существования людей с большим ростом, точный рост библейского Голиафа остается предметом дискуссий. Единственным источником этой информации остается Библия, вызывающая сомнения у ученых.

Литературный приём или реальность?

Профессор Джефф Чедвик из Университета Бригама Янга, исследовавший древний город Гат, предполагает, что упоминание о росте Голиафа могло быть не буквальным описанием, а литературным приемом.

Чедвик обращает внимание на толщину городских стен Гата, которые составляют 2,38 метра — именно это значение соответствует описанию роста Голиафа, если использовать давние единицы измерения, например локти и пядь.

"Мне кажется, что это удачный литературный прием — описать Голиафа как существо, которое по размеру соответствует городской стене", — отметил профессор в своем выступлении перед Американской школой восточных исследований.

Что пытались сказать авторы Библии?

Если предположение Чедвика верно, авторы библейского текста могли использовать рост Голиафа как символ его могущества и непобедимости, а не давать точную информацию о его физических параметрах. Такой подход подчеркивал величие и угрозу филистимского воина в глазах израильтян.

Вопрос, существовал ли Голиаф в реальности и каков был его рост, остается открытым. Однако, даже если история о нем метафора, она все равно играет важную роль в понимании культуры и литературных приемов древнего мира.