Ученые раскрыли загадку "мохнатых" книг времен Средневековья (фото)

«Мохнатая» французская книга

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В библиотеке средневекового аббатства Клерво на востоке Франции исследователи наткнулись на необычную тайну. Среди тысяч старинных книг, сохранившихся в монастырских архивах, десятки томов имели уникальные обложки с густым волосяным покровом. Долгое время считалось, что это кожа диких наземных животных, но результаты нового международного исследования коренным образом изменили эту версию.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science.

Аббатство Клерво, основанное в XII веке, являлось одним из ключевых центров книгообразования Западной Европы. Монахи создавали и хранили рукописи — от богословских трактатов до зоологических энциклопедий. Около 1500 книг дошли до нашего времени в оригинальном виде, с аутентичными переплетами.

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Обычно книги тех времен обтягивали гладкой кожей телят или овец. Однако в архиве Клерво были найдены манускрипты с грубыми, «мохнатыми» обложками — нетипичными для средневековой Европы. Исследователи долго ломали голову над их происхождением, пока команда ученых во главе с биоархеологом Мэттью Коллинзом из Кембриджского университета не провела тщательный анализ ДНК и белков кожи, взятых с внутренней стороны обложек.

Результаты ошеломили: вместо привычных копытных — тюлени. Обычные, гренландские, морские зайцы — именно эти морские млекопитающие стали источником уникального переплетного материала. Вероятно, шкуры поступали из северных регионов Европы: Скандинавии, Исландии, Шотландии или Гренландии.

Вопрос, как тюленьи шкуры попали в монастырь в глубине Франции, вызвал большой интерес. Оказалось, что в северных регионах Европы тюленьи шкуры были не только ценным сырьем для изготовления одежды и обуви, но и использовались для уплаты церковных налогов. Иногда из них даже производили переплеты для книг, хотя в континентальной Европе такая практика была большой редкостью.

«Мохнатая» книга

Исследователи предполагают, что тюленья кожа использовалась для оформления особо важных рукописей, например житий святых. Ее уникальные свойства — водостойкость, долговечность, и, вероятно, символическое значение — делали ее идеальным выбором для церковной книги.

Интересно, что оригинальный цвет таких обложек, вероятно, был снежно-белым — некоторые виды тюленей имеют белый мех. Это могло символизировать чистоту и духовность — ценности, близкие монастырской среде. К тому же, тюлени в средневековом воображении часто имели мифологическое значение: в бестиариях их изображали как морских чудовищ с телом рыбы и головой собаки.

Исследование, пролившее свет на эту уникальную страницу книжной истории, не только раскрывает необычные материалы средневекового книгопроизводства, но и показывает, как далеко простирались торговые и культурные связи религиозных общин Европы.

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