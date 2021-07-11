Ученые раскрыли загадку особой звезды, которой 13 млрд лет

Эта звезда имела массу около 25 Солнц.
Астрономы исследуют странную звезду, которой более 13 млрд лет. Небесное тело под названием SMSS J200322.54-114203.3 имеет концентрацию металлов в тысячи раз ниже, чем на Солнце. В то же время с этим концентрация некоторых металлических элементов в звезды больше, чем у других звезд ее возраста. Речь идет о цинке, европии, уране и, возможно, золоте.
Как пишет научное издание Nature, астрономы объясняют такой интересный феномен взрывом гиперновой звезды много миллиардов лет назад.
Прежде поколения звезд в основном состояли из водорода и гелия. Тяжелые элементы, металлы, появились только после того, как эти звезды прожили свою жизнь, превратились в сверхновые и коллапсировали в нейтронные звезды или черные дыры. Когда эти нейтронные звезды сталкиваются и сливаются, то может образовываться еще больше тяжелых элементов.
Второе поколение звезд образовалось уже с металлами, которые возникли во взрывах сверхновых и слиянии нейтронных звезд. Именно такова звезда SMSS 2003-1142. Интерес заключается в в том, что в других звездах второго поколения концентрация металлов больше. Но в то же время концентрация тяжелых элементов меньше. И общепризнанного источника цинка, европия, урана и золота, — слияние нейтронных звезд, — недостаточно для объяснения их присутствия в SMSS 2003-1142.
Ученые рассчитали, что данная звезда образовалась из остатков гиперновой звезды, которая имела массу около 25 Солнц. Кроме того, она быстро вращалась и имела очень мощное магнитное поле. Впервые со времени открытия гиперновой удалось обнаружить сочетание быстрого вращения и сильного магнетизма.
Напомним, на спутнике Сатурна нашли признаки жизни. Он покрыт большим океаном, который спрятан под огромной толщей льда.