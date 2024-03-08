Ученые рассчитали вероятность столкновения с Землей астероида Апофис: какие результаты

Астероид Апофис был открыт в 2004 году и сразу оценен как потенциальная угроза.

Астрономы несколько лет назад заявили, что потенциально опасныйастероид Апофис не представляет угрозы Земле, если внезапно не изменит траекторию полета.

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Теперь ученые провели дополнительные симуляции, применив новые изменения, пишет arXiv.

Астрономы провели новое исследование на случай, если Апофис столкнется с одним из космических камней, которых в солнечной системе есть миллионы, и изменит свою траекторию. В 2022 году ученые доказали, что такие столкновения могут приводить к смене орбиты, столкнув аппарат DART с астероидом Dimorphos.

На основе проведенных данных ученые заверили, что в ближайшие годы Апофис не столкнется ни с каким другим небесным телом в Солнечной системе, среди известных науке. Гипотетическая возможность такого сценария остается, но очень невелика.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году и сразу же был оценен как потенциальная угроза. Первоначально ученые называли тревожную вероятность в 2,7 процента врезаться в Землю во время своего пролета в 2029 году. Более поздние исследования исключили эту возможность. Орбита астероида проходит на Земле каждые 8 лет, поэтому ученые продолжали исследовать и изучать вероятность столкновения. Расчеты во время его пролета у Земли в 2021 году окончательно исключили возможность столкновения в обозримом будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что на грани Солнечной системы оказалось слишком много межпланетной пыли.

Кроме того, мы ранее информировали, что три огромных астероида улетают к Земле в один день.

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