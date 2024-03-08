Ученые рассчитали вероятность столкновения с Землей астероида Апофис: какие результаты

Астероид Апофис был открыт в 2004 году и сразу оценен как потенциальная угроза.
Астрономы несколько лет назад заявили, что потенциально опасныйастероид Апофис не представляет угрозы Земле, если внезапно не изменит траекторию полета.
Теперь ученые провели дополнительные симуляции, применив новые изменения, пишет arXiv.
Астрономы провели новое исследование на случай, если Апофис столкнется с одним из космических камней, которых в солнечной системе есть миллионы, и изменит свою траекторию. В 2022 году ученые доказали, что такие столкновения могут приводить к смене орбиты, столкнув аппарат DART с астероидом Dimorphos.
На основе проведенных данных ученые заверили, что в ближайшие годы Апофис не столкнется ни с каким другим небесным телом в Солнечной системе, среди известных науке. Гипотетическая возможность такого сценария остается, но очень невелика.
Астероид Апофис был открыт в 2004 году и сразу же был оценен как потенциальная угроза. Первоначально ученые называли тревожную вероятность в 2,7 процента врезаться в Землю во время своего пролета в 2029 году. Более поздние исследования исключили эту возможность. Орбита астероида проходит на Земле каждые 8 лет, поэтому ученые продолжали исследовать и изучать вероятность столкновения. Расчеты во время его пролета у Земли в 2021 году окончательно исключили возможность столкновения в обозримом будущем.
Напомним, ранее сообщалось, что на грани Солнечной системы оказалось слишком много межпланетной пыли.
Кроме того, мы ранее информировали, что три огромных астероида улетают к Земле в один день.
Читайте также: