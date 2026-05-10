Ученые расшифровали 4000-летние таблички с заклинаниями

Ученые проанализировали клинописные таблички / © Associated Press

Реклама

Исследователи расшифровали тысячелетние глиняные таблички из Месопотамии, на которых нашли магические ритуалы, переписку правителей, записи о царях.

Об этом пишет издание ScienceDaily.

Речь идет о коллекции клинописных табличек, которую более ста лет хранил Национальный музей Дании. Многим из них более 4000 лет.

Реклама

Исследователь Арбелль объяснил, что эти тексты содержат медицинские рецепты и магические заклинания и, вероятно, происходят из большой храмовой библиотеки.

Одна из табличек описывала ритуал против колдовства, который должен защищать ассирийского царя от несчастий и политической нестабильности. Ритуал продолжался всю ночь: во время него сжигали маленькие фигурки из воска и глины, а экзорцист читал специальные заклинания.

Среди других находок была обнаружена копия древнего списка правителей, где упоминаются как мифические, так и реальные цари. Документ охватывает период еще до библейского потопа и Ноя.

Также ученые исследовали таблички по археологическим раскопкам Телль-Шемшары на севере современного Ирака. Среди них были письма между местным правителем и ассирийским царем примерно в 1800 до нашей эры, а также административные записи.

Реклама

Кроме королевских и магических текстов, таблички демонстрируют, как письмо поддерживало повседневную жизнь и управление. Клинопись, разработанная более 5000 лет назад, позволила обществам управлять ресурсами, общаться между регионами и вести записи.

Новости партнеров