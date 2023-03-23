Ученые расшифровали ДНК Бетховена, но не смогли точно установить причину его смерти

Группе ученых из Кембриджского университета удалось расшифровать ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена, однако не смогли точно определить причину его преждевременной смерти.

Об этом пишет AFP.

Группа исследователей во главе с Тристаном Беггом проанализировала пряди волос Бетховена, которые хранились в частных коллекциях (всего прядей было 8, но аутентичными были признаны лишь 5), и на основе генной секвенции пришла к выводу о каких заболеваниях страдал композитор.

Бетховен родился в 1770 году и к 30 годам начал терять слух, а в возрасте 48 лет потерял его почти полностью. Однако он продолжал писать музыку, но играть на фортепиано уже не мог.

Композитор скончался в Вене в 1827 году в возрасте 56 лет.

Исследователи выяснили, что Бетховен обладал генетической предрасположенностью к заболеваниям печени (это усиливалось пристрастием к алкоголю), а в конце жизни он был инфицирован гепатитом В.

По словам Тристана Бегга, изучив записи композитора за последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно употреблял алкоголь, но объемы потребления затрудняются оценить.

"Если употребление алкоголя было значительным в течение длительного времени, то в совокупности с генетической предрасположенностью это могло стать причиной цирроза", — считают ученые.

В то же время генетический анализ образцов волос композитора не пролил свет на причины его прогрессирующей глухоты.

Напомним, ученые из Американского химического общества заявили о том, что им удалось раскрыть тайну звучания скрипок Антонио Страдивари, считающихся одними из лучших подобных инструментов.

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