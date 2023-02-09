Ученые расшифровали письма, написанные королевой Марией Стюарт в тюрьме

57 писем содержали около 150 000 отдельных символов, которые нужно было проработать; расшифровка документов заняла больше времени, чем взлом шифра.

Группа ученых смогла расшифровать письма, написанные королевой Шотландии Марией Стюарт после заключения. Всего исследователи изучили 57 писем, написанных между 1578 и 1584 годами, то есть незадолго до казни Марии в 1587 году.

Об этом пишет Gizmodo.

Расшифрованные письма содержали около 50 000 слов и 50 ранее неизвестных шрифтов, которые использовала Мария, общаясь со своими соратниками с помощью шифра.

"Чтобы взломать шифр, мы использовали технику под названием "восхождение на гору" из области оптимизации проблем. Мы начинаем со случайного ключа, расшифровываем зашифрованный текст с помощью этого ключа, вносим небольшие изменения в ключ и расшифровываем снова", — рассказал Джордж Ласри, специалист по компьютерным наукам и участник проекта DECRYPT. – Если новый ключ лучше расшифрован, мы сохраняем изменение. В противном случае, мы выбрасываем изменения".

Ласри и его коллеги – Норберт Бирманн, профессор музыки из Берлинского университета искусств, и Сатоши Томокио, физик и специалист по патентам – искали зашифрованные письма в онлайн-архивах Национальной библиотеки Франции. Сама библиотека наполнена ценными письменными документами исторического значения от радиоактивного блокнота Марии Кюри до корейских ксилографических документов, одних из древнейших документов, когда-либо напечатанных на дереве.

Ласри рассказал, что моментом озарения для команды стало обнаружение в письмах фамилии Волсингема. Фрэнсис Уолсингем был главным секретарем Елизаветы I, и его команда расшифровала достаточно писем Марии во время ее заключения, чтобы создать дело для казни этой католической королевы.

Напомним, в Египте в 25 километрах от Каира археологи нашли хорошо сохранившийся 16-метровый папирус. Таких документов не находили уже 100 лет.

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