Ученые расшифровали самую старую в мире карту, ведущую к Ноевому ковчегу – фото

Ученые расшифровали самую старую в мире карту после многих лет исследований – и они считают, что раскопали место последнего покоя Ноева ковчега.

Об этом сообщает Metro.

Imago Mundi, 3000-летний вавилонский артефакт, представляет собой глиняную табличку с письменностью, использующую клиновидные символы для описания того, как, по мнению христиан, был сотворен мир.

Но исследователи Британского музея, где хранится табличка, провели более глубокий анализ, чтобы расшифровать карту и выявить библейские ссылки в древнем клинописном языке.

Обратная сторона таблички действует как ключ, описывая то, что путешественник увидит на своем пути, причем в одной части сказано, что он должен пройти через "семь лег... [чтобы] увидеть что-то толстое, как парсикту-судно".

Слово "парсикта" было найдено на других древних вавилонских табличках, в частности, для объяснения размера лодки, необходимой для того, чтобы пережить Великий потоп.

Исследователи следовали инструкциям и нашли путь к Урарту, где в древней месопотамской поэме утверждается, что мужчина и его семья приземлились на ковчег, чтобы сохранить жизнь.

Исследователи наконец-то разгадали загадку старейшей известной карты мира / Фото: The British Museum

Это место является ассирийским эквивалентом "Арарата", еврейского слова, означающего гору, на которой Ной разбил библейский корабль, построенный с той же целью.

Доктор Ирвинг Финкель, куратор Британского музея, сказал: "Это показывает, что история была той же самой, и, конечно, что одно привело к другому, но также, что с вавилонской точки зрения, это был вопрос факта. Если бы вы отправились в эту путешествие, то увидели бы остатки этой исторической лодки".

Считается, что найдено место захоронения ковчега Ноя / Фото: NoahsArkScans.com

Впервые Imago Mundi было обнаружено на территории современного Ирака в 1882 году. Она содержит клинописный текст – язык, которым пользовались только вавилоняне, отчеканенные на табличке карту, которая, как считалось, показывала весь известный мир.

Внизу в центре карты расположена Месопотамия, окруженная кругом, представляющим "горькую реку", которая, как считалось, омывает весь мир.

С тех пор табличка была повреждена, но когда-то на ней изображены восемь треугольников, которые, как определили исследователи, означали горы, соответствующие описаниям на обороте.

"Номер четыре говорит: "До четвертой, в которую вы должны пройти семь лег", — сказал доктор Финкель.

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Он продолжил объяснять, что этот отрывок продолжает объяснять, как путешественник в конце концов встретит гигантское судно.

"Это измерение парсикта для ассириолога является чем-то, что заставляет его уши защелкать, и дело в том, что он лишь один раз встречается на клинописных табличках, и это довольно интересная клинописная табличка", — добавил он. "Потому что это описание ковчега, которое было построено, теоретически, по вавилонской версии Ноя".

Вавилонская версия истории говорит, что бог Эа послал потоп, уничтоживший все человечество, кроме Утнапиштима и его семьи, которые по приказу бога построили ковчег и наполнили его животными.

Вавилонский Ной, как говорится, выполнил Божьи требования и построил ковчег "как толстый сосуд из парсикта", и в то время как Imago Mundi датируется примерно 3000 годами, библейский великий потоп произошел примерно 5000 лет назад.

Доктор Финкл объяснил, что каждый, кто прошел путь до Урарта, теоретически мог бы увидеть деревянные ребра судна на горе, "как в Библии".

Библия утверждает, что ковчег остановился на "горах Арарат" в Турции после 150-дневного потопа, потопившего Землю и все живущего на ней, не находившегося внутри деревянного корабля.

А гора, о которой идет речь, имеет вершину, соответствующую форме и размерам ковчега Ноя. Говорят, что корабль имел размеры "300 локтей, 50 локтей, 30 локтей", что означает до 157 м в длину, 26 м в ширину и 15 м в высоту.

Команда экспертов под руководством Стамбульского технического университета проводила раскопки горы на протяжении многих лет и в 2023 году обнаружила, что они нашли глину, морские материалы и морепродукты, указывающие на то, что люди находились на месте происшествия от 3000 до 5000 лет назад.

Однако доктор Эндрю Снеллинг, молодой креационист, доктор философии из Сиднейского университета, ранее заявлял, что гора Арарат не может быть местом ковчега, поскольку гора образовалась лишь после того, как отступили воды наводнения.

Напомним, археолог случайно обнаружил в джунглях потерянный город с пирамидами. Город мог быть домом для 30-50 тыс. человек на пике своего развития.

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