Ученые рассказали, что будет с планетой после ядерной войны (фото)

Ученые из Пенсильвании обнародовали исследование, которое показывает последствия ядерной зимы — явления, возникающего после масштабной ядерной войны.

Об этом пишет издание Daily Mail

По их прогнозам, из-за значительного блокирования солнечного света в атмосфере в результате дыма от пожаров, вызванных ядерными взрывами, урожаи по всему миру катастрофически снизятся, что приведет к массовому голоду и смерти миллиардов людей.

По словам экспертов, кукуруза — важнейшая сельскохозяйственная культура в мире — практически не сможет расти из-за недостатка тепла и света. Это означает, что не только кукуруза, но и другие ключевые культуры, такие как рис и пшеница, пострадают в подобной степени.

После ядерных взрывов дым и сажа поднимутся в стратосферу, блокируя солнечный свет. Из-за этого температура значительно упадет, сельское хозяйство потерпит крах, и начнется глобальный голод, что ученые называют ядерной зимой.

Исследователи с помощью компьютерных моделей проанализировали шесть различных сценариев ядерной войны с разным количеством выбросов сажи — от 5 миллионов до 165 миллионов тонн. В худшем случае урожай кукурузы может упасть на 80%, что повлечет мировой продовольственный кризис.

«Если мы хотим выжить, мы должны быть готовыми даже к таким невероятным последствиям», — отмечает Юнинг Ши, специалист по растениеводству Пенсильванского университета, автор исследования.

Даже меньшие масштабные ядерные конфликты, которые вызовут 7% снижение урожая кукурузы, уже будут иметь серьезные последствия для мировой продовольственной безопасности и экономики.

Из-за разрушения экосистем люди вынуждены будут полагаться на собственные огороды и локальные плантации. Однако даже в этом случае посевы могут быть ограничены из-за недостатка семян, а для выживания придется переходить на «холодостойкие» культуры, такие как картофель.

Кроме того, самый большой сценарий со 165 миллионами тонн сажи в воздухе разрушит озоновый слой Земли, защищающий от вредного ультрафиолетового излучения. Это приведет к повышению уровня ультрафиолетового излучения, что будет повреждать растения и еще больше снизит производительность сельского хозяйства.

Ядерное оружие было применено дважды в истории — США против японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Сейчас Россия и США владеют около 90% всех ядерных боеголовок в мире.

Эксперты предостерегают, что современная угроза ядерного конфликта является очень реальной и может иметь ужасные последствия для человечества.

Напомним, ранее мы писали о том, что возможная ядерная война между США и Россией приведет к долгосрочным последствиям для планеты, среди которых так называемая «ядерная зима», которая продлится более десятилетия.