Ученые рассказали, что может спасти жизнь в случае ядерного взрыва

Ядерный взрыв / © Pixabay

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Ученые обнародовали моделирование последствий ядерного взрыва и назвали безопасное расстояние, которое может спасти жизнь в случае ядерного удара.

Об этом пишет ScienceAlert

Понимание последствий ядерного взрыва остается одним из ключевых направлений исследований в сфере глобальной безопасности. Несмотря на устрашающее значение самого сценария, наука дает четкие ориентиры, которые могут помочь человеку сохранить жизнь даже в таких чрезвычайных условиях.

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По данным недавних научных работ, специалисты смогли определить ориентировочное расстояние, которое может дать шанс на выживание во время ядерного взрыва. Хотя полная безопасность в такой ситуации практически недостижима, знание о том, как вести себя и где находиться, может сыграть решающую роль.

Жизнь человека при ядерном взрыве зависит от множества факторов, в частности типа заряда, его мощности, рельефа местности и наличия укрытия. Однако ученые выделяют три основные угрозы, возникающие в результате взрыва: это ударная волна, тепловое излучение и радиационное заражение.

Каждый из этих факторов имеет свою зону поражения и характер воздействия на организм и окружающую среду. Чтобы оценить шансы на спасение, необходимо учитывать действие каждого из них в отдельности.

Ударная волна возникает мгновенно после взрыва и распространяется с огромной скоростью, уничтожая все на своем пути. От ее силы страдают здания, транспорт, инфраструктура и, конечно, люди. Например, при взрыве мощностью примерно 1 мегатонна, ударная волна является смертельной на дистанции до 8-10 километров.

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В этом радиусе подавляющее большинство сооружений будет либо полностью разрушено, либо получит критические повреждения, а разлетающиеся обломки могут стать смертельной угрозой. Но стоит отметить, что сила волны уменьшается с удалением от эпицентра — на большем расстоянии риск травм или гибели уже существенно ниже.

Тепловой импульс — это мощное световое и тепловое излучение, которое также поражает почти мгновенно. Оно способно вызывать серьезные ожоги даже на значительных дистанциях. Человек, оказавшийся на открытом пространстве, может получить ожоги третьей степени уже на расстоянии до 15-20 километров. Кроме этого, тепловой импульс может приводить к масштабным пожарам, особенно в условиях густой застройки. Уменьшить влияние тепла может любое физическое укрытие — от дома или стены до природных объектов, таких как холмы или густой лес.

Отдельно стоит говорить о радиационном заражении — самом коварном и долговременном факторе поражения. Радиация делится на начальную, которая возникает сразу после взрыва, и остаточную, которая поступает вместе с радиоактивными осадками. Начальное облучение представляет смертельную угрозу в пределах нескольких километров, в зависимости от мощности заряда. Но наибольшая опасность заключается в том, что частицы, зараженные радиоактивными элементами, могут разноситься ветром на десятки или даже сотни километров.

Эти частицы остаются активными в течение длительного времени, и даже непродолжительное пребывание на открытой местности после взрыва может привести к облучению. Именно поэтому ключевым является как можно скорее укрытие в герметичном помещении с защитой от проникновения частиц ионизирующего излучения.

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Ученые пришли к выводу, что шанс на выживание значительно возрастает, если находиться на расстоянии не менее 25-30 километров от эпицентра взрыва. В этой зоне ударная волна уже не имеет смертельной силы, тепловой импульс не вызывает критических ожогов, а уровень начальной радиации снижается до менее опасного. Но даже в таких условиях остается высокая вероятность радиоактивного загрязнения, поэтому решающим будет фактор времени — нужно как можно быстрее попасть в укрытие, обеспечивающее надежную защиту.

Сообщается, что понимание механизмов поражения при ядерном взрыве не является гарантией выживания, но оно может значительно повысить шансы на спасение в случае катастрофы. Знание о безопасных дистанциях, типичных сценариях распространения радиации и способах защиты может в критический момент спасти жизнь. Даже в худших обстоятельствах информация остается самым ценным оружием человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать и какой алгоритм действий на случай ядерного взрыва