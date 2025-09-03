Ученые рассказали, как человечество превратило космос в свалку

Планета

Космическое пространство, которое когда-то казалось безграничным и нетронутым, теперь превратилось в гигантскую свалку, представляющую серьезную угрозу для всей космической индустрии.

Вокруг Земли вращается более 8,800 тонн мусора. Это не только огромные обломки ракет и выведенных из строя спутников, но и миллионы крошечных, невидимых для радаров фрагментов.

Наибольшую опасность представляет скорость этих объектов — некоторые из них движутся со скоростью до 28,000 километров в час. Даже самый маленький обломок на такой скорости может нанести катастрофический ущерб. Недаром Международной космической станции (МКС) приходится регулярно менять траекторию, чтобы избежать столкновений, которые могут привести к ее полному уничтожению.

Рост проблемы

По состоянию на начало 2025 года ученые отслеживают около 36,500 объектов, размер которых превышает 10 сантиметров. Но настоящая угроза исходит от миллионов мелких фрагментов, которые невозможно отследить, но которые могут пробить обшивку спутника или космического корабля. Учитывая амбициозные планы по запуску тысяч новых спутников, эта проблема только усиливается, превращаясь в один из самых острых экологических вопросов XXI века.

Хотя космическое загрязнение остается невидимым для большинства людей, в научном сообществе оно вызывает серьезное беспокойство. Разрабатываются проекты по очистке орбиты, однако их реализация еще далека от завершения. Это означает, что, пока не будут найдены эффективные и масштабные решения, космические путешествия будут становиться все более рискованными.

