Ученые рассказали, как удалось спасти популяцию иберийской рыси

Иберийская рысь, одна из самых маленьких диких кошек в мире, была на грани исчезновения. К началу 2000-х в двух изолированных популяциях в Испании и Португалии осталось менее 100 особей, из которых только 25 были самками репродуктивного возраста.

Об этом сообщило издание BBC.

"Уменьшение популяции рыси частично объясняется тем, что все больше земли используется для сельского хозяйства, увеличением числа смертельных исходов на дорогах и борьбой за еду. Дикие кролики являются важной добычей для рыси, и две пандемии привели к сокращению их численности на 95%", — говорится в сообщении.

Поворотным моментом стало рождение первого потомства в неволе в Испании в 2005 году. Через три года в Португалии запустили Национальный план сохранения вида, построив центр разведения в Силвеше. Здесь животных готовили к жизни в дикой природе и контролировали их размножение.

Чтобы рыси избегали людей, специалисты специально пугают их, создавая шум, и кормят через систему тоннелей, минимизируя контакт. После подготовки животных выпускают на волю, где они начинают восстанавливать популяцию.

Ученые утверждают, что генетика определяет, где именно должна оказаться рысь, чтобы снизить риски инбридинга и болезней. Даже если животное родилось в Португалии, его могут перевезти в Испанию. По словам Педро Сарменто, специалиста по реинтродукции рысей, программа восстановления вида оказалась успешной, но с увеличением популяции могут возникать новые проблемы.

Одной из таких проблем является необходимость договариваться с владельцами частных земель, поскольку многие рыси выпускают именно на эти территории. В течение программы были случаи нападений на курятники, но их количество было минимальным.

Испания работает над сохранением вида уже почти 30 лет, и сегодня ученые считают, что иберийская рысь больше не находится на грани исчезновения. В ближайшие 10 лет популяция должна достичь 5000-6000 особей, чтобы вид получил статус стабильного.

Напомним, ученые раскрыли геном одного из самых загадочных животных на планете.

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