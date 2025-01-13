Ученые рассказали, как выглядели пенисы неандертальцев и каким на самом деле был их секс

Хотя детали половых органов неандертальцев не сохранились в окаменелости, считается, что анатомически они не слишком отличались от нас.

Исследователи утверждают, что у неандертальцев были пенисы такого же размера и общей формы, как и современные мужчины.

Об этом пишет Daily Mail.

Доктор Эндрю Мерривезер, антрополог из Бингемтонского университета в Нью-Йорке, говорит, что неандертальцы и Homo sapiens были "невероятно похожи".

"Они почти идентичны нам во многих отношениях, поэтому я предполагаю, что несохраненные мягкие части тела, вероятно, были такими же, как у других людей", — сказал он в интервью изданию.

Профессор Гвидо Барбуяни, эволюционный антрополог из Университета Феррера в Италии, рассказал: "Гениталии не сохранились в окаменелостях, и нет возможности выяснить, как они выглядели у неандертальцев. Эволюция может быть достаточно быстрой, но я сомневаюсь, что репродуктивные органы могли претерпеть глубокие изменения".

История неандертальцев – и подробности их встреч с Homo sapiens – остаются большой загадкой. Но известно, что Homo sapiens мигрировали из Африки 60 000-70 000 лет назад в Евразию, где они обнаружили неандертальцев. Когда эти два вида впервые встретились друг с другом, они, вероятно, использовали элементарную вербальную коммуникацию или даже языки – возможно достаточно, чтобы понимать друг друга.

"Неандертальцы, вероятно, умели говорить, о чем свидетельствует морфология некоторых костей и выводы, которые мы можем сделать об их мозге", — рассказала в интервью Алессия Нава, антрополог из Римского университета.

Однако профессор Барбуяни отметил, что все виды обезьян сегодня "счастливо спариваются без вербальной коммуникации" – кроме человека.

Отметины на древних черепах и находки оружия свидетельствуют о том, что неандертальцы и Homo sapiens участвовали в жестоких потасовках, но также были широко распространены и занятия любовью.

"Мы, конечно, предполагаем, что спаривание происходило с обоюдного согласия", — сказал Пол Петтитт, профессор археологии в Университете Дарема, в интервью. "Но печальный факт древнего мира может свидетельствовать о том, что это было далеко не так, и, возможно, у одного из "партнеров" не было особого выбора в этом вопросе. Таким образом, в бурном доисторическом мире, возможно, спаривание происходило просто так – импровизировано, без особых размышлений или намерений. Если оно происходило по обоюдному согласию, то можно предположить, что существовала прелюдия – даже чувственные поцелуи и объятия".

Шимпанзе, являющиеся родственниками человека умного и неандертальцев, часто прибегают к такому типу интимного социального поведения и даже держатся за руки, добавил он.

Какими бы ни были обстоятельства спаривания этих двух видов, мы знаем, что у них родилось успешное потомство, и поэтому современные люди имеют немного неандертальской ДНК.

Исследование 2020 показало, что эти два вида могли с легкостью рожать "плодотворных и здоровых" детей, поскольку они были генетически подобны.

Эти два вида начали скрещиваться между собой около 50500 лет назад и продолжали это делать около 7000 лет, пока неандертальцы не начали вымирать.

Причины их вымирания разные, но эксперты предполагают, что они были уязвимы к изменению климата или проиграли жестокие сражения с Homo sapiens за такие ресурсы, как еда и жилье.

Профессор Петтитт – один из экспертов, отрицающий предположение, что гомо сапиенс и неандертальцы были даже двумя разными видами.

"То, что кости и мозг неандертальцев отличались по форме от костей и мозга человека разумного, не обязательно означает, что они были разными биологическими видами", — сказал он. "В более широком понимании животного мира существует множество доказательств успешного скрещивания между разными "видами". Возможно, нам следует рассматривать человеческую картину 50 000-40 000 лет назад как мозаику региональных популяций "метисов" – в основном идентичных биологически, но с разными генетическими адаптациями к разным средам обитания".

Напомним, ученые определили время, когда Homo sapiens покинули Африку и начали скрещиваться с неандертальцами. Неандертальцы населяли большую часть Евразии сотни тысяч лет, но их беззаботные дни начали заканчиваться, когда Homo sapiens двинулись на север из Африки.

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