Ученые рассказали, какая на вкус вода, которой 2,6 миллиарда лет

Вода

Реклама

Ученые раскрыли свойства древнейшей воды на Земле — возрастом 2,6 миллиарда лет. Она оказалась чрезвычайно соленой, горькой и непригодной для питья. Исследование также показало, что такая вода могла поддерживать микробную жизнь в полной изоляции от атмосферы.

Об этом пишет Т4.

О результатах изучения рассказала профессор кафедры наук о Земле Торонтского университета Барбара Шервуд Лоллар, которая участвовала в исследовании Канадского докембрийского щита.

Реклама

Сообщается, что в 2013 году геологи во время работ в шахте в городе Тимминс (провинция Онтарио, Канада) наткнулись на уникальную трещину, которая хранила воду возрастом примерно 2,64 миллиарда лет. Жидкость находилась на глубине почти три километра, защищенная от внешних воздействий земли и атмосферы, и стала своеобразной «капсулой времени».

Тимминс расположен на территории Канадского докембрийского щита — старейшей части земной коры Северной Америки. Геологические слои здесь остались практически нетронутыми эрозией и сейсмической активностью, что позволило сохранить воду на протяжении миллиардов лет.

Чтобы точно определить возраст жидкости, исследователи проанализировали благородные газы (ксенон и другие инертные элементы) внутри воды. Эти газы не вступают в реакции с другими элементами, что делает их надежным маркером времени. По словам Барбары Шервуд Лоллар:

«Используя изотопы воды и благородных газов, мы смогли подтвердить, что эта вода не имеет никаких современных компонентов и действительно изолирована от современного круговорота воды».

Реклама

Сначала ученые оценивали возраст воды примерно в 1,5 миллиарда лет, но дальнейший анализ показал, что жидкость оставалась обособленной еще с момента формирования минералов в регионе более 2,6 миллиарда лет назад. Тогда на Земле не существовало растений, животных и сложных клеток; жизнь состояла из простых одноклеточных организмов, а атмосфера была почти без кислорода.

Несмотря на такие экстремальные условия, древняя вода содержала химические соединения, которые могли поддерживать микробную жизнь. Это открытие увеличивает шансы на поиск подобных изолированных сред, способных поддерживать жизнь, на других планетах, например, под поверхностью Марса.

Что касается вкуса воды, распространенный в сети миф о том, что Барбара Шервуд Лоллар якобы пила эту воду, является выдумкой СМИ. Ученая категорически опровергла эти слухи:

«К сожалению, история о том, что я пила эту воду, — это выдумка. Я не делала этого и никому не советовала бы».

Реклама

Однако во время работ некоторые капли древней жидкости случайно попадали на лицо исследователей. Именно так они поняли, что вода является чрезвычайно горькой и в десятки раз солонее морской, и ее употреблять категорически нельзя.

Открытие этой жидкости помогает ученым не только понять раннюю историю Земли, но и моделировать условия, которые могут способствовать жизни в отдаленных частях Солнечной системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые определили, где на планете водаявляется самой чистой и самой синей. Самой прозрачной пресной водой считают озеро Ротомаиревенуа в Новой Зеландии, а среди морских акваторий рекордные показатели прозрачности и синего цвета зафиксированы в море Ведделла вблизи Антарктиды и в центральной южной части Тихого океана.