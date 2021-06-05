Ученые рассказали, какие фрукты и овощи способствуют улучшению сна

Бессонные ночи приводят к серьезному физическому и психическому истощению. Если у вас периодически возникают проблемы со сном, не стоит сразу бежать в аптеку за снотворным.

Противостоять бессоннице можно добавив несколько продуктов в свое меню. Увеличение потребления фруктов и овощей может помочь лучше спать, особенно молодым женщинам.

Как сообщает Freshplaza, такое исследование провели ученые Мичиганского университета.

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Люди, которые потребляли менее 5 фруктов и овощей в день, сообщили о высокой распространенности симптомов хронической бессонницы, причем более трети рассказали о трудностях с засыпанием или поддержкой сна по крайней мере три раза в неделю в течение трех месяцев или дольше.

Согласно исследованию, женщины, которые смогли увеличить потребление фруктов и овощей на три или более порций в течение трех месяцев, имели больше шансов улучшить симптомы бессонницы.

Среди фруктов и овощей, которые способствуют снe, следует обратить внимание на апельсины, мандарины, виноград, бананы, киви, вишню, капусту, листья салата и морковь. Они легко усваиваются, а ряд полезных веществ (от витаминов до мелатонина), делают сон более комфортным.

Напомним, ученые определили, сколько может прожить человек. Ученые разработали тест, который может по анализу крови определить общий уровень физиологической устойчивости организма.

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