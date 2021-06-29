Ученые рассказали, какой фрукт поможет людям с лишним весом избежать проблем с сердцем

В эксперименте приняли участие 45 добровольцев, которые имеют избыточный вес.

Ученые университета штата Пенсильвания (США) обнаружили, что люди с лишним весом, которые потребляют авокадо, минимизируют риски сердечных осложнений.

Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в научном журнале Eurek Alert.

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Так, по данным специалистов, употребление одного авокадо в день снижает уровень холестерина в крови.

В эксперименте приняли участие 45 добровольцев, которые имеют избыточный вес. В начале эксперимента все они две недели находились на одинаковой диете, что должно было более-менее выровнять особенности организмов. Далее испытуемые были разделены на три группы. В течение пяти недель добровольцы придерживались одной из трех диет: с низким содержанием жиров, с умеренным содержанием жиров или умеренным, но с добавлением в ежедневный рацион одного авокадо.

После эксперимента исследователи измерили у пациентов уровень липопротеинов низкой плотности, которые являются основными переносчиками "плохого" холестерина. Кроме того, они проанализировали количество окисленных липопротеинов, которые, по словам авторов работы, "запускают цепную реакцию, которая способствует развитию атеросклероза". Выяснилось, что после пяти недель диеты с авокадо в третьей группе оба показателя были значительно ниже, чем в начале исследования. Кроме того, у этих участников наблюдался более высокий уровень лютеина, который обладает свойствами антиоксиданта, а также защищает липопротеины от окисления.

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