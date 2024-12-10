Ученые рассказали, почему ароматические свечи могут быть опасны для вас

Ароматические свечи становятся все популярнее, особенно в зимний период. Однако многие задают вопрос об их безопасности, ведь во время сжигания они могут выделять разнообразные химические соединения.

Об этом сообщило издание CNN.

Опасность парафиновых свечей

Согласно исследованиям, наиболее вредны свечи из парафина — дешевого побочного продукта, полученного из нефти. Парафиновые свечи выделяют летучие органические соединения, такие как толуол и бензол, которые могут быть токсичными и даже канцерогенными. Эти химические вещества могут вызывать головные боли, головокружение, а также серьезные заболевания, такие как лейкемия.

"Большое количество исследований оценивало выбросы свечей в контролируемых условиях, а также в домах и показало, что горящие свечи способствуют ухудшению качества воздуха и увеличивают риск ингаляционного воздействия химических веществ, вызывающих беспокойство", — отметил доцент кафедры экологической медицины и климатологии доктора Сара Эванс.

Согласно исследованиям, даже не зажженные свечи могут выделять токсины, хотя концентрации ЛОС обычно не превышают безопасные пределы.

Зажженная свеча с ароматом клубники выделяла 2098 частей на миллиард формальдегида, что значительно превышает приемлемый диапазон 0-400 частей. Свеча с ароматом киви и дыни демонстрировала еще более высокую общую концентрацию выбросов — 12 742 частей в миллиард.

Безопаснее ли свечи из пчелиного воска и сои

Хотя свечи из соевого или пчелиного воска часто считаются более безопасными, однако сжигание любой свечи все же высвобождает летучие органические соединения (ЛОС), что может оказать негативное влияние на здоровье. Например, ароматизированные свечи, содержащие искусственные добавки, могут выбрасывать токсичные химические соединения, такие как фталаты.

Исследование 2015 показало, что даже свечи без запаха могут излучать токсины, хотя и в меньшей концентрации по сравнению с ароматизированными аналогами.

Согласно Национальной ассоциации свечей, свечи "безопасны для использования на дому", однако важно помнить, что исследования, на которых базируется эта информация, проводили крупные компании по производству обычных свечей.

Ввиду отсутствия регулирования и контроля за содержанием свечей, производители могут маркировать продукт как "на основе сои", даже если лишь незначительная часть воска является соевой. Это делает выбор свеч еще более сложным для потребителей.

Как минимизировать риски для здоровья

Чтобы минимизировать потенциальные опасности, эксперты советуют выбирать свечи из натуральных восков, таких как соевый или пчелиный, а также имеющие хлопчатобумажные или деревянные фитили. Избегайте свеч с фталатами и окрашенных изделий. Оставляйте крышки на свечах, когда они не используются. Всегда используйте их в хорошо проветриваемом помещении, а после тушения проветривайте комнату. Для минимизации воздействия на организм зажигайте свечи на короткое время и выбирайте качественные продукты.

Напомним, ученые открыли новую планету с плотностью, как у свинца.

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