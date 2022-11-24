Ученые рассказали, зачем на самом деле египтяне мумифицировали усопших

Кэмпбелл Прайс из Манчестерского университета развенчал древний миф о том, что древние египтяне превращали тела умерших в мумии для их сохранения. Он считает, что эта сложная техника погребения на самом деле была способом превратить умершего человека в приближенное к богам существо и сделать его также божественным.

Об этом пишет Live Science.

По словам Прайса, заблуждение о процессе мумификации существовало очень долго и появилось оно еще в 19 веке.

"Тогда археологи, исследовавшие египетские мумии ошибочно определили, что древние египтяне хранили своих мертвецов так же как хранят рыбу. Их аргументы были основаны на том, что во время этих процессов использовали один и тот же ингредиент - соль. Если рыбу хранят, чтобы ее съесть в будущем, ученые тогда предположили, что подобное делают и с телами умерших, но не для того, чтобы их съесть, конечно, а для того, чтобы они долго хранились", — сказал Прайс.

Но соленое вещество, используемое в Древнем Египте, отличалось от соли для хранения рыбы. Это вещество известно как натрон, являющийся природным минералом, состоящий из смеси карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия, и оно было ключевым ингредиентом во время мумификации. По словам Прайса, натрон даже наносили на изваяния богов в древних храмах.

Напомним, в Египте археологи смогли обнаружить остатки древнего храма. Святыню обнаружили во время раскопок в Телль-эль-Фараине. Это место также известно как "холм фараонов".

Новости мира: в Египте обнаружили фараонский город, которому почти 3,5 тысячи лет

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