Ученые разбили аппарат DART за 325 млн долларов, чтобы спасти человечество

Ученые сообщили, что успешно завершилась миссия космического аппарата DART стоимостью 325 млн долларов, когда он намеренно разбился об поверхность астероида Диморфа ради спасения человечества.

Об этом пишет Universe Today.

В будущем, как надеются ученые, можно будет спасти Землю от любых опасных астероидов. Когда аппарат упал на Диморф, то в космос полетел поток обломков.

Как показало новое моделирование, основанное на имеющихся данных, примерно 3% всех выброшенных из астероида камней должны оставаться на орбите вокруг двойной системы в течение 80 дней после удара. Также ученые выяснили, что примерно 5% камней размером 10 см, вылетающих со скоростью 0,12 м/с и 0,18 м/с, должны оставаться на орбите в течение 60 дней.

Моделирование не показало, что любые камни могут улететь в космос и покинуть двойную систему.

Еще в октябре 2022 года NASA заявило о том, что орбита астероида Диморфа была изменена, а это значит, что с помощью кинетической энергии космических аппаратов можно спасти человечество от потенциальной катастрофы.

Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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