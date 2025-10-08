- Дата публикации
Ученые разгадали главную загадку древнеегипетского храма
Особенности строительства храма соотносятся с мифом о сотворении мира времен Древнего царства, в котором бог-творец вышел из «озера» в виде возвышенности.
Новое исследование ученых положило конец спорам о неразгаданной до сих пор загадке Древнего Египта — времени строительства знаменитого Карнакского храма. Определить его возраст помогла река Нил, а именно анализ осадочных пород, взятых вокруг Карнака.
Международная группа археологов опубликовала результаты исследования в журнале Antiquity.
По словам Кристиана Стратта, археолога Саутгемптонского университета и соавтора исследования, древнейшие годы Карнака, вероятно, достигают времен Древнего царства Египта, примерно 2591-2152 годы до нашей эры.
Ученые датировали керны, исследуя химический состав осадка. С помощью новых данных исследователи определили, как Нил изменил окружающий ландшафт, а также повлиял на строительство Карнака.
Древнейшее строительство Карнака произошло на острове возвышенности между каналами, расположенными на восточном и западном берегах Нила.
Команда исследователей установила, что примерно в 2520 году до нашей эры никто не хотел бы там что-то строить. Это объясняется тем, что осадочный состав показал, что быстрое течение Нила и регулярные наводнения сделали бы постоянное поселение там практически невозможным.
Однако, поскольку русла реки расходились в течение последующих поколений, для храмового комплекса освободилось больше земли для храмового комплекса.
Керамические черепки совпадают с этой теорией, а самые древние образцы датируются периодом между 2305-1980 годами до нашей эры.
Соавтор исследования Доминик Баркер обратил внимание на особенности архитектурного ландшафтного дизайна. Засыпая пустынный песок в расширяемые каналы, проектировщики Карнака могли получить еще больше земли для строительства.
Эта строительная стратегия, возможно, соотноситься с мифом о сотворении мира времен Древнего царства, в котором бог-творец вышел из «озера» в виде возвышенности.
«Соблазнительно предположить, что фиванская элита выбрала Карнак для проживания новой формы бога-творца, Ра-Амона, поскольку это соответствовало космогонической сцене возвышенности, поднимающейся из окружающей воды», — пояснил геоархеолог и соавтор исследования Бен Пеннингтон.
Эта мифология продолжала развиваться в Среднем царстве (около 1980-1760 гг. до н. э.). В ту эпоху история сотворения мира рассказывала о «первобытном кургане», возникшем из «Вод Хаоса». Это естественно иллюстрировалось ежегодными разливами и отступлением Нила.
В будущих исследованиях исследователи планируют расширить свое исследование, чтобы охватить всю пойму региона, а также провести аналогичный анализ на других крупных археологических памятниках.
Напомним, ученым удалось выяснить, каким на самом деле был запах мумий в Древнем Египте. Оказывается, он не был неприятным из-за тления человеческого тела, а наоборот имел специфический сладкий аромат.