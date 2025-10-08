Ученые разгадали главную загадку древнеегипетского храма

Карнакский храм в Египте / © Associated Press

Новое исследование ученых положило конец спорам о неразгаданной до сих пор загадке Древнего Египта — времени строительства знаменитого Карнакского храма. Определить его возраст помогла река Нил, а именно анализ осадочных пород, взятых вокруг Карнака.

Международная группа археологов опубликовала результаты исследования в журнале Antiquity.

По словам Кристиана Стратта, археолога Саутгемптонского университета и соавтора исследования, древнейшие годы Карнака, вероятно, достигают времен Древнего царства Египта, примерно 2591-2152 годы до нашей эры.

Ученые датировали керны, исследуя химический состав осадка. С помощью новых данных исследователи определили, как Нил изменил окружающий ландшафт, а также повлиял на строительство Карнака.

Древнейшее строительство Карнака произошло на острове возвышенности между каналами, расположенными на восточном и западном берегах Нила.

Команда исследователей установила, что примерно в 2520 году до нашей эры никто не хотел бы там что-то строить. Это объясняется тем, что осадочный состав показал, что быстрое течение Нила и регулярные наводнения сделали бы постоянное поселение там практически невозможным.

Однако, поскольку русла реки расходились в течение последующих поколений, для храмового комплекса освободилось больше земли для храмового комплекса.

Керамические черепки совпадают с этой теорией, а самые древние образцы датируются периодом между 2305-1980 годами до нашей эры.

Соавтор исследования Доминик Баркер обратил внимание на особенности архитектурного ландшафтного дизайна. Засыпая пустынный песок в расширяемые каналы, проектировщики Карнака могли получить еще больше земли для строительства.

Эта строительная стратегия, возможно, соотноситься с мифом о сотворении мира времен Древнего царства, в котором бог-творец вышел из «озера» в виде возвышенности.

«Соблазнительно предположить, что фиванская элита выбрала Карнак для проживания новой формы бога-творца, Ра-Амона, поскольку это соответствовало космогонической сцене возвышенности, поднимающейся из окружающей воды», — пояснил геоархеолог и соавтор исследования Бен Пеннингтон.

Эта мифология продолжала развиваться в Среднем царстве (около 1980-1760 гг. до н. э.). В ту эпоху история сотворения мира рассказывала о «первобытном кургане», возникшем из «Вод Хаоса». Это естественно иллюстрировалось ежегодными разливами и отступлением Нила.

В будущих исследованиях исследователи планируют расширить свое исследование, чтобы охватить всю пойму региона, а также провести аналогичный анализ на других крупных археологических памятниках.

