Ученые разгадали секрет привлекательности картины "Девушка с жемчужной серьгой"

Ученые измерили реакцию мозга во время просмотра картины "Девушка с жемчужной серьгой" Яна Вермера и считают, что разгадали ее секрет.

О результатах исследования пишет Science Alert.

Исследователи провели ряд экспериментов и обнаружили, что зритель фактически находится в плену своего собственного неврологического феномена — ученые назвали его "устойчивой петлей внимания". Нейробиологи считают, что этот феномен присущен только картине "Девушка с жемчужной серьгой".

Анализ результата показывает, что взгляд наблюдателя сначала падает на глаз девушки, потом перемещается к ее рту, а после двигается к жемчужной серьге и потом снова к глазу — так продолжается по кругу.

Фото: Associated Press

По словам Мартина де Мунника из исследовательской компании Neurensics, именно это и заставляет зрителей дольше рассматривать картину.

В ходе исследования ученые сравнили реакцию мозга при рассмотрении оригинала картины и ее репродукции. Результаты показали, что при взгляде на оригинал эмоциональная реакция была в 10 раз сильнее, чем при взгляде на репродукцию.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога "Голова крестьянки" ранее неизвестный автопортрет художника.

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