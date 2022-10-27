Ученые разгадали секрет звучания скрипок Страдивари

Изучив с помощью сканирующей микроскопии два инструмента, Сан-Лоренцо 1718 и Тоскано 1690, ученые обнаружили под слоями лака тонкую прослойку белка.

Ученые из Американского химического общества заявили о том, что им удалось раскрыть тайну звучания скрипок Антонио Страдивари, считающихся одними из лучших подобных инструментов. Проведя нанометровое исследование двух скрипок, ученые обнаружили между слоем лака и древесиной тонкую прослойку белка. Очевидно, это делалось, чтобы восполнить неровности у поверхности дерева, что влияло на резонанс и звук.

Об этом пишет Science Daily.

В ходе исследования ученые решили изучить две скрипки музыканта – Сан-Лоренцо 1718 и Тоскано 1690 года.

Используя синхротронную инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье, команда обнаружила, что оба образца имели промежуточный слой. Но этот метод не позволил определить состав слоя.

После этого ученые обратились к микроскопии сканирующего ближнего поля с инфракрасным рассеянием (IR s-SNOM). Аппарат IR s-SNOM включает микроскоп, собирающий изображение шириной в десятки нанометров и измеряющий инфракрасный свет, рассеивающийся от слоя покрытия и древесины, для сбора информации об их химическом составе.

В результате ученые выяснили, что слой между деревом и лаком обоих инструментов содержит соединения на основе белков, собираемых в наноразмерные пятна.

Ранее сообщалось, что в США поймали троих мужчин, похитивших скрипку Страдивари стоимостью $5 млн.

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