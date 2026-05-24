Ученые разгадали тайну динозавров, скрытую на протяжении 120 миллионов лет

Следы динозавров в Монголии, фото: Okayama University of Science

В Монголии обнаружили гигантские следы динозавров, которые раскрывают утерянную сцену противостояния хищника и жертвы. Эта информация была скрыта в течение 120 миллионов лет

Следы, сохранившиеся на дне древнего озера, демонстрируют редкую сцену раннего мелового периода, где огромные травоядные и хищники пересекались на одной территории. Об этом сообщает Daily Galaxy.

70 лет назад в Монголии были обнаружены древние следы динозавров. Но только сейчас удалось узнать что-нибудь, кроме их названия. Они называются Сайжурах.

В районе Сайжурах на севере Монголии исследователи идентифицировали 31 окаменевший след, сохранившийся в слое песка примерно 120 миллионов лет назад.

Два следа зауроподов нашли на дне древнего озера, а пять отдельных следов тероподов пересекали ту же поверхность. В совокупности эти следы являются первыми прямыми физическими доказательствами того, что крупные травоядные динозавры и хищные динозавры мигрировали по этому региону в раннем меловом периоде.

В Монголии на протяжении всего этого времени оставался большой пробел в палеонтологической летописи раннего мелового периода. Страна входит в топ-5 стран мира с наибольшим количеством находок останков динозавров.

Почти все находки относятся к позднему меловому периоду, примерно от 70 до 90 миллионов лет назад. Ранний меловой период оставил гораздо меньше находок. Сохранившиеся принадлежат преимущественно мелким и средним животным, включая такие виды, как гарпимус, пситтакозавр и чойродон.

Этот пробел имел значение не только для Монголии. Во время раннего мелового периода в мире наблюдалось повышение глобальных температур, увеличение разнообразия цветов и расселение популяций динозавров из Азии в Северную Америку.

Монголия находится непосредственно вдоль коридора миграции, что делает ее естественной точкой сравнения между двумя континентами.

Отпечатки динозавров были найдены в формации Шинхудаг, толще горных пород, образованных из осадочных пород, которые отложились в большом озере раннего мелового периода.

Два зауропода схожего размера оставили 15-метровые следы с отпечатками лап по 70 см. Поскольку один след перекрывает другой, ученые считают, что второй динозавр шел по тому же пути, но немного медленнее. Подобным способом передвигаются современные слоны.

На передних лапах отчетливо видны коготь большого пальца и развитая мягкая подушечка. Благодаря широкой стойке и форме следов ученые узнали титанозавров — гигантских длинношеих травоядных динозавров.

На той же поверхности нашли пять следов хищных тероподов. Самый большой отпечаток с широко расставленными пальцами достигает 57 сантиметров. По этим размерам учёные определили, что длина тела хищников превышала 8 метров. Это делает их самыми большими плотоядными динозаврами раннего мелового периода, найденными в этом регионе.

Следы ведут в разных направлениях. Это означает, что пять хищников двигались не вместе, а отдельно друг от друга. Они просто пересекли это место примерно в одно время, пока земля еще не застыла и не превратилась в камень. Ранее следы столь крупных динозавров находили только в Китае, Корее и Японии. Находка в Сайжурахе заполнила карту — теперь ученые знают, что эти хищники жили и здесь, и на территории Восточной России.

Рядом со следами учёные обнаружили слои песка и гравия. В таких породах хорошо сохраняются скелеты. Поэтому в будущем исследователи будут здесь искать кости, зубы и другие окаменелости динозавров, а также новые отпечатки лап.

