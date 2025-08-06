Ученые разгадали тайну гигантской проруби: как она появилась в Антарктиде

Гигантская прорубь в Антарктиде / © NASA

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В 2016 и 2017 годах в Антарктиде, в море Ведделла, образовалась огромная прорубь (полынь) — участок открытой воды внутри морского льда. Ее размер был вдвое больше Уэльса, и она стала самой большой за последние 40 лет. Хотя появление таких прорубей является обычным явлением, причины такой большой оставались загадкой. Теперь ученые обнаружили объяснения, соединив известные факторы с редкой формой транспортировки соли.

Об этом пишет Иflscience.

Что вызвало появление прорубей?

Ранее ученые предположили, что прорубь образовалась в результате необычных океанских условий и сильного шторма. Однако новое исследование добавило к этому объяснению еще несколько важных элементов:

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Мощное течение. С 2015 по 2018 год циркуляция Ведделла, большое круговое течение, была чрезвычайно сильной. Она вынесла на поверхность глубокие слои теплой соленой воды, что способствовало таянию льда. Подводный хребет. Прорубь образовалась у подводного хребта, известного как подъем Мод. Возникавшие турбулентные водовороты, когда течение проходило над позвоночником, поднимали соль на поверхность. Перенос Экмана. Этот процесс, когда вода движется под прямым углом к ветру, стал ключевым ингредиентом, поддерживавшим смешивание тепла и соли, не давая поверхностным водам замерзнуть.

Ученые отмечают, что эти очаги открытой воды не обязательно являются прямым следствием изменения климата, однако их появление может иметь долгосрочные последствия для планеты. Отсутствие льда увеличивает обмен энергией между океаном и атмосферой, а также влияет на циркуляцию вод, что в свою очередь может переносить тепло в континент.

Напомним, под территорией США — прямо под Аппалачами — ученые зафиксировали колоссальную горячую аномалию, которая за несколько миллионов лет может добраться до Нью-Йорка. Речь о Северной Аппалачской Аномалии (НАА) — глыбе раскаленной породы шириной 350 км, которая медленно продвигается к северо-востоку континента.